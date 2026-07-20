Bukósisak nélkül száguldó 12 éves rolleres gázolt idős nőt este 10 után Balatonbogláron, az áldozat súlyosan megsérült

Súlyos rolleres baleset történt Balatonbogláron még szombaton este, a Somogy megyei rendőrség hétfőn számolt be a történtekről a közösségi oldalán.

Eszerint a Platán strand sétányán száguldott bukósisak nélkül egy – iSinwheel D1 típusú – elektromos rollerrel egy 12 éves fiú szombat este 22 óra 5 perckor, amikor elütötte az előtte sétáló nőt. Az asszony súlyos, a rolleres könnyű sérüléseket szenvedett, a mentők mindkettőjüket kórházba vitték.

A bejegyzésben a rendőrök felhívják a figyelmet, hogy „az elektromos roller nem önmagában veszélyes, hanem a használat módja, a környezet és a felhasználói felelőtlenség teszi azzá”.

Forrás: Somogy megyei rendőrség

Emellett arra biztatják a szülőket, hogy ne engedjék kiskorú gyermekeiknek a nagy teljesítményű járművek használatát, ha nincsenek tisztában a KRESZ legalapvetőbb rendelkezéseivel. Illetve hozzáteszik – bár ez a 12 éves gázoló esetében vélhetően irreleváns –: elektromos rollerrel közlekedve is szigorúan tilos alkoholt fogyasztani.

Röviddel ezelőtt írtuk meg a 444-en: Görögországban eltiltják a 17 év alatti fiatalokat az elektromos rollerezéstől. A döntést a társadalmi nyomással és azzal indokolják, hogy az utóbbi időben több – főként fiatal felhasználókat érintő – rollerbaleset történt az országban.