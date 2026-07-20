Életfogytiglant kapott az anya, aki vízbe fojtotta 20 éves lányát

A Nyíregyházi Törvényszék nem jogerősen életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte azt az anyát, aki élettársával a fürdőkádban vízbe fojtotta gyermekét – közölte a Nyíregyházi Törvényszék sajtóosztálya hétfőn az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a vádlott 2016-tól élt közös háztartásban élettársával és „középsúlyos fogyatékosságban szenvedő lányával”. A 20 éves sértett a mindennapi életben teljes körű irányításra szorult, 2020 novemberéig egy bentlakásos iskola tanulója volt, de az online oktatás bevezetése után hazaköltözött.

A lány gondozását a vádlott látta el, aki a felmerülő problémákat egyre nehezebben és türelmetlenebbül kezelte, 2022 tavaszától pedig naponta alkoholt fogyasztott. Türelmét a gyermek gondozása iránt elvesztette, és ugyanebben az évben júliusban kézzel, majd különböző tárgyakkal bántalmazta lányát.

A közlemény szerint a bántalmazás napján este a nő és élettársa a súlyosan sérült gyermeket a fürdőszobába vitték, ahol együtt vízbe fojtották. A gyilkosság után kitakarították a lakást, majd értesítették a mentőket, akiknek azt állították, hogy a sértettel baleset történt.

A törvényszék aljas indokból, különös kegyetlenséggel, a bűncselekmény elhárítására fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére társtettesként elkövetett emberölés és társtettesként elkövetett életveszélyt okozó testi sértés bűntettében mondta ki bűnösnek az anyát. A bíróság a vádlott letartóztatását a másodfokú ítélet meghozataláig fenntartotta.

Az asszony élettársa a büntetőeljárás alatt meghalt, így vele szemben a bíróság az eljárást megszüntette. (MTI)