Ellopták Garadna díszbiciklijét

Hogy nyár van, nem onnan tudjuk, hogy melegünk van – sőt, én reggel, amikor leszaladtam a közeli kisboltba, szinte fáztam –, hanem onnan, hogy egy 360 lakosú borsodi községről írunk/olvasunk cikket. Garadnáról van szó, az encsi járásban lévő, a 3-as út által kettészelt településről, aminek központjában, a községháza előtt áll egy díszbicikli. Egy ilyen művészeti kompozíció része:

Ezt a fehér díszbiciklit lopták el vasárnap napközben, Bujnóczki Máté polgármester Fb-posztja szerint „egy novajidrányi, szlovák állampolgárságú hölgy” volt a tettes (Novajidrány a déli szomszédja Garadnának, a két község lényegében összenőtt). A településen működő térfigyelő kamerarendszernek és „lakosaink gyors jelzésének” köszönhetően a tolvajt már a két falu határán sikerült elkapni.

Őt a rendőröknek adták át, a díszbicikli pedig sértetlenül visszakerült a helyére, számol be a megnyugtatóan véget ért esetről a Borsod24.