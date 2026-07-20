Gabonaszállító teherhajót ért orosz támadás Odessza partjainál, többen meghaltak

Egy bissau-guineai zászló alatt hajózó, török tulajdonban lévő kereskedelmi teherhajót ért orosz támadás vasárnap a Fekete-tengeren, Odessza közelében. Az ukrán haditengerészet és a kikötői hatóságok tájékoztatása szerint a támadásnak tíz halálos áldozata volt.

„Jelenleg a legénység öt tagjának holttestét találták meg. Öt tengerész sorsa továbbra sem ismert. Az ismételt támadás veszélye miatt a mentőalakulatoknak biztonságos területre kellett visszavonulniuk. A hajón nagyszabású tűz tombol, és a tűzoltási műveletek folytatódnak. Ukrajna mindent megtesz a megmaradt külföldi legénységi tagok megtalálása és megmentése érdekében” – mondta Szerhij Koreckij ukrán kormányfő az Odessza Journal híre szerint. Koreckij a támadást terrorcselekménynek és a nemzetközi jog megsértésének nevezte.

Nyolc tengerészt, akiket kimentettek a hajóról, egy odesszai kórházba szállítottak. A haditengerészet közölte, hogy a rakéták a hajó jobb oldali felépítményének területét találták el, és tüzet okoztak a fedélzeten. A hajó műszaki állapotának felmérése még tart.

A gabonaszállító hajó fedélzetén 17 indiai és szíriai tengerész, valamint egy ukrán állampolgár tartózkodott, amikor az orosz erők cirkálórakétákkal támadták meg. Az ukrán személy az egyike a halálos áldozatoknak az Odessza Journal szerint.

A hajót a támadás a harci övezetben érte, de Ukrajna szerint nem jelentett katonai fenyegetést. A rakéták okozta tűz miatt kigyulladt, és még vasárnap éjjel is égett. A fekete-tengeri régióban heves harcok folynak, Oroszország szinte naponta támadja az odesszai kikötőt, írja az MTI.