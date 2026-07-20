Garri Kaszparov: Polgár Judit ideális lehet az elnöki feladatra

Ideális elnökjelöltnek tartja Garri Kaszparov Polgár Juditot: az egykori sakkvilágbajnok szerint Magyar Péter döntése átgondolt volt, amikor Polgár Juditot nevezte alkalmasnak a köztársasági elnöki poszt betöltésére.

Kaszparov – aki amerikai emigrációjából rendszeresen kommentál politikai híreket – a Telex megkeresésére nyilatkozott Polgár Judit lehetséges új szerepéről. Mint mondta, 38 éve ismeri a világhírű magyar sakkozót.

Fotó: MAX SLOVENCIK/AFP

„Kiemelkedő intellektuális képessége egyértelmű, világszerte ismert, a Netflixen róla készült film után ez fokozottan igaz, Magyarországot a világban is kiválóan képviselné”

– mondta Kaszparov, aki szerint fontos a miniszterelnöki döntés üzenete is:

„Jelzi, hogy Magyar Péter nem csak saját embereire támaszkodik, hanem valóban a nemzet egységét keresi. De elismerem, váratlan lépés volt, aminek sakkozóként nagyon megörültem. Reggel írtam is Juditnak, hogy ez egy vérbeli sakkos húzás, igazi vezércsel!”

Kaszparov szerint az elnöki poszt jórészt ceremoniális jellegű feladatait Polgár Judit politikai semlegessége is könnyebbé tenné. A jogi diploma szükségességét megalapozatlan elvárásnak tartja, inkább intellektuális kritériumok merülhetnek fel, amelyeknek Polgár szerinte messzemenően megfelel.

„Ideális jelöltje lenne a feladatra az átmeneti időszakra, amelyre Magyarországnak szüksége van” – mondta Kaszparov, arra utalva, hogy az új államfő terv szerint az új alkotmány hatálybalépéséig töltené be a posztot. „Egy ilyen döntéshez Magyarországnak csak gratulálni lehet” – tette hozzá a sakkozónőről, aki 2002-ben egy moszkvai tornán legyőzte őt.

A 63 éves Garri Kaszparov 1985 és 2000 között volt sakkvilágbajnok, 2013-ban elhagyta Oroszországot, miután rendszeresen bírálta a Putyin-rezsimet és politikáját. (via Telex)