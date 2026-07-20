Győzött a futball: Spanyolország a tornán végig dominálva, megérdemelten lett világbajnok

Spanyolország nyerte a 2026-os labdarúgó-világbajnokságot, miután a vasárnap esti döntőben Ferran Torres hosszabbításban szerzett góljával 1–0-ra legyőzte a címvédő Argentínát. A spanyol válogatott 2010 után másodszor lett világbajnok.

Luis de la Fuente csapata a mérkőzés elejétől uralta a játékot, de sokáig nem tudta feltörni a mélyen védekező argentin csapatot. Emiliano Martínez több nagy védéssel tartotta meccsben a dél-amerikaiakat, akik támadásban szinte teljesen veszélytelenek voltak: első kapura lövésükre egészen a 116. percig kellett várni.

A döntő fordulópontja a rendes játékidő ráadásában volt, ekkor Enzo Fernández egy elkésett szerelés után megkapta második sárga lapját, így Argentína tíz emberrel kezdte meg a hosszabbítást. Spanyolország ezután még nagyobb nyomás alá helyezte ellenfelét. Nico Williams egyik gólját ugyan érvénytelenítették, de a spanyolok nem sokkal később már szabályos találatot ünnepelhettek.

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A 106. percben Pedro Porro beadását Nico Williams fejelte vissza középre, az érkező Ferran Torres pedig a kapu felső részébe lőtt.

A spanyol válogatott huszadik lövéséből szerezte meg a vezetést.

Argentínának emberhátrányban sem volt válasza. A tornán eddig remeklő Lionel Messi pályafutása valószínűleg utolsó világbajnoki mérkőzésén alig tudott játékba avatkozni, egyetlen veszélyesebb lövését is blokkolták. A címvédés így tehát most nem jött össze, az legutóbb 1962-ben a braziloknak sikerült.

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A döntőben mutatott fölény Spanyolország egész tornán nyújtott teljesítményét tükrözte. De la Fuente csapata ugyan a Zöld-foki Köztársaság elleni döntetlennel kezdett, később azonban egyértelműen a mezőny legerősebb együttesévé vált: a negyeddöntőben Belgiumot, az elődöntőben a gólerős és előzetesen favoritnak tartott Franciaországot búcsúztatta, az egész világbajnokságon pedig mindössze egyetlen gólt kapott. A spanyolok végig változatos támadó futballt játszottak, és nem csak Lamine Yamal egyéni villanásaira építettek. Az Európa-bajnoki cím után most a világbajnokságot is megnyerték, és 16 év elteltével ismét felértek a csúcsra.