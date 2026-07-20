Haragos Balaton – 4 kilométerre sodorta el a szél a parttól a matracos férfit, amikor végre sikerült kimenteni

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai július 17–19. között 18 esetben 27 embert mentettek ki a tóból, írja összesítésében a Police.hu.

Az időnként viharos szélben elsodródott SUP-osokat, szörfdeszkásokat, homokpadra futott, felborult vagy műszaki hibás vitorlások utasait segítették ki a vízirendőrök, egy esetben pedig újraélesztésnél működtek közre.

Felelőtlenségből sem volt hiány, olvasható a cikkben, egy 50 éves férfi a viharjelzés ellenére matraccal ment fürdeni, de elsodródott, a rendőrök a parttól négy kilométerre mentették ki.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság arra hívja fel a figyelmet, hogy viharos vagy váltakozó időjárásban különösen fontos betartani a viharjelzési szabályokat, figyelni egymásra, társainkra, gyermekeinkre, „hiszen nagyon gyorsan kialakulhat a veszélyhelyzet”.