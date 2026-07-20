Jogosítványa soha nem volt, úgy vezette a tulajdonos tudta nélkül elvitt kocsit egy ittas sofőr, akit autós üldözés után fogtak el az M7-esen

Kilenc pontban sorolta fel a rendőrség közleménye, hogy milyen szabálysértéseket és bűncselekményeket követett el az a 26 éves férfi, akit vasárnap hajnalban autós üldözés után fogtak el Balatonvilágos térségében. Nem akármilyen akció végén került kézre az ukrán állampolgárságú sofőr, aki a rendőrség szerint egy héten belül a harmadik ámokfutó volt Székesfehérváron.
Az eset úgy kezdődött, hogy vasárnap hajnalban a fehérvári rendőrök felfigyeltek egy Peugeot-ra, ami a város belterületén nagy sebességgel hajtott át egy olyan kereszteződésen, ahol elsőbbséget kellett volna adnia. Megkülönböztető fény- és hangjelzés használatával próbálták megállítani, de a sofőr nem tett eleget a rendőri felszólításnak, hanem tovább gyorsított. Székesfehérvárról az M7-esre hajtott fel, „ahol többször is megtévesztő manővereket hajtott végre annak érdekében, hogy lerázza az őt követő rendőri egységeket” – írja a rendőrség.
Az autós Balatonvilágos térségéig menekült, ahol a rendőrök a 7116-os úton teljesen elzárták az útvonalát. A megállásra kényszerített 26 éves férfit „testi kényszer alkalmazásával elfogták és megbilincselték”.
Az igazoltatása során kiderült, hogy ukrán állampolgárságú az ámokfutó, akinek sosem volt jogosítványa, a vezetés előtt alkoholt ivott, a gépkocsit – amin nem volt kötelező felelősségbiztosítás – a tulajdonos tudta és beleegyezése nélkül használta.
A rendőrök a férfit fogdába szállították, és kezdeményezik a letartóztatását. Büntető- és szabálysértési eljárás is indul ellene
miatt.