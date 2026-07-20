Júniusi szintre emelkedett vissza az olaj ára az amerikai-iráni konfliktus miatt

gazdaság

A világpiaci irányadó árként használt, főként északi-tengeri nyersolajfajtákat magában foglaló Brent ára hétfőn 2 százalékkal, hordónként 90 dollár fölé emelkedett, miután az Egyesült Államok és Irán közötti közel-keleti ellenségeskedés fokozódása korlátozta az olajszállítást a Hormuzi-szoroson keresztül.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, az Egyesült Államok katonasága a vasárnapról hétfőre virradó ismét légicsapást hajtott végre Irán ellen. Elsősorban a Hormuzi-szoros hajóforgalmát fenyegető célpontokat támadtak az amerikaiak. Ez volt a kilencedik egymást követő nap, amikor az amerikai erők Iránt támadták.

Fotó: -/AFP

Brent nyersolaj határidős jegyzése 2:41-re 2,09 dollárral, vagyis 2,37 százalékkal 90,19 dollárra emelkedett, és június 11. óta a legmagasabb szintet érte el. Az árfolyam tovább növelte nyereségét, miután a múlt héten 15,9 százalékkal emelkedett, ami április óta a legnagyobb heti drágulás volt. (Reuters)

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Az amerikai haderő vasárnap éjszaka ismét bombázta Iránt

„Ma este ismét nagyon keményen odacsaptunk, ezt a megölt amerikai katonák tiszteletére tettük” – mondta Trump. Sorozatban ez volt a kilencedik nap, amikor az amerikaiak iráni célpontokat lőttek.

Haász János
külföld