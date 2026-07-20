Kellemes nyári hét elé nézünk

Vasárnap este egy hidegfrontnak köszönhetően hajnalra az egész országban 20 fok alá is benézett a hőmérő, de egyelőre úgy néz ki, hogy egész héten 30 fok alatti nappali hőmérsékletek várhatók.

Az Időkép szerint nyugaton hűlt le leginkább a levegő, Kajárpécen csupán 9 fokott mutatott a hőmérő hajnalban.

Fotó: CAIA IMAGE/SCIENCE PHOTO LIBRARY/Science Photo Library via AFP

Az elvonuló zivatarok után tiszta égbolt maradt hétfőre, 28 fok körüli hőmérséklettel. Kedden és szerdán is hasonló lesz az időjárás, bár a napsütést jobban megzavarják majd felhők és a szél is feltámad. Egyelőre csütörtökre jósolnak egy újabb, de nem túl jelentős hidegfrontot, ami miatt a hétvégére picit tovább csökken majd a hőmérséklet.

A jó idő viszont kevésbé jó hír a mezőgazdaság és vizeink szempontjából, amelyeket brutális aszály sújt.