Könnyek között beszélt a jövőjéről az argentin kapitány a vb-döntő elvesztése után

Lionel Scaloni, az argentin válogatott szövetségi kapitánya könnyek között hagyta el a vasárnap elveszített világbajnoki döntő utáni sajtótájékoztatót, miközben a jövőjéről beszélt.

A 48 éves Scaloni arra készült, hogy mindössze második edzőként megvédje a világbajnoki címét. Az Európa-bajnok Spanyolország azonban túl erősnek bizonyult: Luis de la Fuente csapata Ferran Torres hosszabbításban szerzett góljával 1–0-ra győzött.

Scaloni a meccs után elismerte, hogy a spanyolok jobbak voltak.

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

„Ez az igazság. Győzelem esetén méltóságteljesen viselkedünk, és vereségkor is ezt kell tennünk. Ma megmutattuk, hogy emelt fővel is tudunk veszíteni”

– mondta. Hangsúlyozta: bár elveszítették a New York-i mérkőzést, ez azonban nem jelenti azt, hogy megfeledkeznének mindarról, amit a remélt sikerért tettek.

„Nagyra értékelem ezt az ezüstérmet, hiszen rengeteg munka kell ahhoz, hogy valaki idáig eljusson. Úgy gondolom, ez hatalmas elismerést érdemel. Természetesen szerettünk volna nyerni, de legbelül hálát érzek. A szomorúság mellett ez az egyetlen szó, ami eszembe jut”

– fogalmazott. A kapitány szerződése decemberben lejár, és elérzékenyült, amikor a jövőjéről kérdezték.

„Beszélni fogok az elnökkel. Van elképzelésem arról, mit szeretnék tenni. Kitöltöm a szerződésemet, de úgy érzem, át kell gondolnom, hogy véghez lehet-e vinni még egyszer valami ekkora dolgot. Ezt alaposan meg kell beszélnünk” – mondta.

„Hálás vagyok az elnöknek, amiért lehetőséget adott arra, hogy eljussak oda, ahol most tartok. Mindannyiunk álma vált valóra azzal, hogy itt lehettünk. A stáb és a játékosok az utolsó pillanatig mindent megtettek. Úgy érzem, most joggal kérek egy kis időt magamnak, hogy mindezt átgondoljam.”

Following their World Cup final defeat to Spain, Argentina manager Lionel Scaloni walked out of his post-match press conference after becoming too emotional to carry on. pic.twitter.com/c7NQjN2MG8 — BBC Sport (@BBCSport) July 20, 2026

Scaloni könnyeivel küszködve folytatta:

„Legyenek türelemmel velem. Nem tudom, képes vagyok-e folytatni. Csodálatos, amit elértünk, maga az álom. Sem én, sem a stábom nem gondolta volna, hogy egyszer idáig jutunk.” Szerinte a folytatáshoz rengeteg mindenre van szükség.

„Mindenekelőtt arra, hogy az ember fejben újraindítsa magát, mindent elölről kezdjen, és ismét felépítsen egy ilyen csapatot. Ezt rendkívül nehéz újra megteremteni.”

Végül felállt, elnézést kért, majd elhagyta a termet. „Ez nagyon fáj. Nagyon sajnálom.” (MTI, BBC)