Lesodorta ismerősei autóját, majd lövöldözni kezdett feléjük

2026. július 14-én a gödöllői járásban lévő Valkón haladt autójával egy férfi, majd szorosan követni kezdett egy másik autót, melyben ismerőse utazott két másik emberrel együtt. A gyanúsított jobbról a másik autó mellé hajtott, és kocsiját erőteljesen balra kormányozta, ami miatt nekiütközött. Ennek következtében mindkét autó lesodródott az útról, majd egy kerítést átszakítva álltak meg.

Fotó: Rendőrség

Az ütközést követően a sértett autójának utasai kiszálltak, és próbáltak menekülni, ám a gyanúsított is kimászott saját járművéből, és fenyegetőzve két gázriasztó pisztollyal is lövöldözni kezdett feléjük, illetve kövekkel dobálta őket, mielőtt visszament volna saját járművéhez. Az esetet rögzítette a térfigyelő kamera, a felvétel itt nézhető meg.

Az ügyészség szerint az, hogy a gyanúsított a szándékos közlekedési szabálysértés mellett lövéseket adott le a sértettek felé, és trágár szavakat használva kiabált, alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen. Ezért a gyanúsított előzetes letartóztatását javasolta, ám a Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírója a legsúlyosabb kényszerintézkedés elrendelését nem látta indokoltnak, miután a gyanúsított beismerő vallomást tett. Tettét azzal indokolta, hogy tőle az egyik sértett tárgyakat tulajdonított el, amelyeket megpróbált visszaszerezni.

A bíróság végül a gyanúsított bűnügyi felügyeletét rendelte el a tárgyalást előkészítő határozatáig, továbbá a sértettektől való távoltartást is elrendelte a terhelttel szemben, derül ki a Budapest Környéki Törvényszék közleményéből.