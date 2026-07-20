Magyar Péter a Polgár Judit-kudarcról: A felelősség kizárólag engem terhel

„Sajnálom, de tisztelettel tudomásul veszem a döntését” – közölte a Facebook-oldalára feltöltött több mint 5 perces videóban Magyar Péter annak kapcsán, hogy Polgár Judit hétfőn kora este bejelentette: nem vállalja a jelölést a köztársasági elnöki posztra. Mint kiderült, a miniszterelnök személyesen egyeztetett Polgár Judittal a nap folyamán.

Magyar azt mondta, az ország számára óriási lehetőség lett volna, „ha Polgár Judit tudásával, tekintélyével, emberségével és hazaszeretetével” köztársasági elnökként szolgálta volna a nemzetet. A jelöltjelölt szerinte a mai döntésével is arról tett tanúbizonyságot, hogy minden tekintetben alkalmas lett volna köztársasági elnöknek. „Felelősen mérlegelt, megértette a tisztség súlyát, végiggondolta annak minden személyes és közéleti következményét, majd világos és őszinte döntést hozott” – magyarázta.

A miniszterelnök önkritikus hangot ütött meg saját felelősségével kapcsolatban a kudarcban.

„Sajnálom, ha az örömömből és a feltétlen bizodalmamból fakadó lelkesedésem okozta kommunikációs hibák hozzájárulhattak a kialakult helyzethez és a döntéséhez”

– mondta erről. Hozzátette, a felelősség kizárólag őt magát terheli.

Polgár Judit és Magyar Péter

Majd rátért arra, hogy „az elmúlt napokban sok vélemény és sok kritika jelent meg az államfőjelölés folyamatáról”. Szerinte „ezek között voltak jóhiszemű kérdések, jogos észrevételek, és szervezett, öncélú politikai támadások is”.

„Elismerve, hogy a folyamat nem mindenben úgy zajlott, ahogyan azt sokan helyesnek vagy ideálisnak tartották volna, szeretném ismételten hangsúlyozni, hogy ilyen tökéletes, minden ember számára támogatott folyamat soha nem lesz”

– fejtegette, azt ígérve, „ahogy eddig is, a hibáinkból és a tapasztalatokból tanulni fogunk, tanulni fogok.”

Magyar Péter a továbbiakra nézve arról beszélt, a jelenlegi szabályok szerint ideiglenesen, az új alkotmány elfogadásáig választ az Országgyűlés köztársasági elnököt, és a végső döntést a jelenleg hatályos alaptörvény szerint a magyar Országgyűlés hozza meg. „Ez a felelősség a mienk, és nem is háríthatjuk át másra” – mondta.

Ez azt jelenti, hogy továbbra is várják a személyi javaslatokat, a Tisza-frakció pedig a héten többször is ülésezni fog . „Megvizsgáljuk a beérkezett javaslatokat, meghallgatjuk egymás érveit, és felelős döntést hozunk arról, kit tartunk alkalmasnak Magyarország következő köztársasági elnökének, a frakciódöntés után pedig a javaslatunkat az Országgyűlés elé terjesztjük” – részletezte a miniszterelnök.

Magyar Péter a Parlamentben, 2026. július 20-án Fotó: Németh Dániel/444

A leendő jelöltről azt mondta, annak az egész nemzetet kell képviselnie. Olyan emberről lehet szó, aki „saját teljesítményéből fakadó tekintéllyel rendelkezik, és független a pártpolitikai küzdelmektől. Nem fogunk olyan személyt támogatni, aki képviselőként, miniszterként vagy más meghatározó pártpolitikai szerepben részese volt a 2026-os rendszerváltás előtti évtizedek megosztó politikájának” – közölte.

Beszéde végén megismételte, hogy Polgár Judit tökéletesen alkalmas lett volna a feladatra, ám „a mai döntésével azonban az ő jelöltségének lehetősége lezárult”.

„Nem érzek magamban elég erőt ahhoz, hogy magamra vállaljam egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tudok eleget tenni” – írta előzőleg közösségi oldalán Polgár Judit.

Polgár Judit Fotó: Facebook/Polgár Judit

Polgár Juditot vasárnap „jelölte” köztársasági elnöknek 16 ismert személyiség, köztük sportolók és művészek, mint utóbb kiderült, a korábban a Fidesz támogatójaként ismert Nagy Tímea olimpiai bajnok kezdeményezésére. Még a Polgár Juditot ajánló kiválóságok szerint is lehetne több jelölt a köztársasági elnöki posztra, írtuk hétfőn délután, miután érdeklődtünk az aláíróknál a történtekről.

Előzőleg a miniszterelnök Polgár Judit nevének említése nélkül beszélt az államfői poszt jövőjéről és „tiszta lapról” a Parlamentben napirend előtt. Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője ezzel szemben ugyanott azt mondta, Polgár a legalkalmasabb államfőjelölt, akit a képviselőcsoport egyhangúlag támogat.

Ha így néz ki egy társadalmi egyeztetés a Tiszánál, akkor nem állunk túl jól, írta még a parlamenti vitát megelőzően véleménycikkében Diószegi-Horváth Nóra a 444-en, kifejtve: nem arról van szó, hogy Polgár Judit alkalmas-e köztársasági elnöknek, vagy sem. Hanem arról, hogy a miniszterelnök – aki vasárnap este a közösségi oldalán biztosította támogatásáról a Polgár-ötletet – bármilyen társadalmi egyeztetés nélkül jelent be egy ilyen horderejű dolgot, miközben a javaslatot tevő 16 ember érdemeit nem elvitatva másoknak még lehetnének más ötletei, amiket érdemes lehetett volna megvárni.