Még a Polgár Juditot ajánló kiválóságok szerint is lehetne több jelölt a köztársasági elnöki posztra

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A Polgár Judit kinevezését kezdeményező tudósok, művészek és sportolók közül többen is meglepődtek azon, hogy nyílt levelük vasárnapi közzététele után pár órával a hosszú és széles körű társadalmi egyeztetést ígérő miniszterelnök máris kijelentette: elfogadja a javaslatukat.

Ahogy a folyamatot részletesen végigkövető cikkünkben felidéztük: Sulyok Tamás kvázi-lemondása után Magyar Péter még arról írt, hogy várja pártok, közéleti szereplők, civilek és magánemberek javaslatait, illetve hétfőn egyeztet a Tisza elnökségével és frakciójával, meg a többi párt frakciójával is, a döntést pedig a parlament hozza meg. Vasárnap este viszont, miután Forsthoffer Ágnes házelnök kapott egy javaslatot 16 ismert embertől, a miniszterelnök már arról számolt be, hogy hétfőn találkozik Polgár Judittal, hogy megkérdezze tőle, akar-e köztársasági elnök lenni, amíg nincs új alkotmány.

„Ha így néz ki a társadalmi egyeztetés a Tisza miniszterelnöke szerint, akkor valójában nem állunk semmivel se jobban, mint amikor az előző kormány konzultálgatott az emberekkel” – tette hozzá ehhez publicisztikánk.

Hétfőn koradélután már eljutottunk oda, hogy a Tisza frakció egyhangú álláspontja szerint Polgár Judit a legalkalmasabb államfőjelölt.

De hogy állt össze ez a 16 híres ember?

A Polgárt ajánlók névsorában feltűnő az olyan figurák jelentős súlya, akiket a NER is ünnepelt.

Antall György jogász, Antall József egykori miniszterelnök fia;

Baán László, a Szépművészeti Múzeum–Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója;

Barabási Albert-László fizikus, hálózatkutató;

Kapu Tibor űrhajós;

Kelemen Barnabás hegedűművész;

Kepes András író, újságíró;

Kokas Katalin brácsaművész;

Kulka János színész;

Lovász László matematikus;

Mácsai Pál színész;

Nagy Tímea olimpiai bajnok párbajtőröző;

Parti Nagy Lajos író;

Peták István orvos;

Rubik Ernő, a Rubik-kocka feltalálója;

Tóth Krisztina költő;

Závada Pál író.

Baán a saját jogán is tényező, de a fideszes kultúrpolitika egyik legfontosabb figurája volt, Nagy Tímea pedig a Sportolók Digitális Polgári Kör tagja lett a kampányban. Az aláírók közül többen kapták meg Orbánéktól a legmagasabb állami kitüntetést, a Szent István-rendet, amelyet a köztársasági elnökök mellett a nemzetközi szintű nagyságok érdemelnek ki: Rubik, Lovász és Kapu mellett maga Polgár is részesült az exkluzív elismerésben.

A Polgár támogatására indult kezdeményezés élére, érdekes módon, pont az a Nagy Tímea állt, aki mint mondja: soha nem titkolta régóta ismert pártszimpátiáját, és aki a mai napig a Magyar Nemzeten követi a híreket.

A 444-nek egyértelműen kijelentette, hogy a jelölésről senkivel nem egyeztetett a Tisza környékéről.