Orbán Balázs szerint közjogilag hibás lesz az új államfő megválasztása, ezért a döntései érvénytelenek lesznek

Magyar Péter vasárnap bedobta Polgár Judit nevét lehetséges új államfőnek, ezzel nagyjából 24 óra alatt letudva a szombaton beharangozott széles körű társadalmi egyeztetést részvételi demokráciástul, javaslattételestül, közös értékválasztásostul, társadalmi bizalmastul.

Fotó: timeapictures.com / Jaksa Tímea

A miniszterelnöknek a frakciójával sem egyeztetett ötlete még a saját táborában sem aratott osztatlan sikert – kérdés, hogy ezek után visszakozik-e, mint tette például a kormányalakítás előtt az elsőként oktatásiminiszter-jelöltként Rubovszky Ritával –, az pedig természetes, hogy a Fidesz részéről csak kritikát kap a javaslat.

Igaz, Havasi Bertalan, a párt kommunikációs igazgatója és Orbán Balázs a volt kormányfő volt politikai igazgatója még csak nem is Polgár Judit személyét kifogásolta. Havasi azt írta a közleményében: „teljesen lényegtelen a személy kérdése, még a »jelölés« és a »társadalmi egyeztetés« összes tenyérbemászó körülményével együtt is”. Szerinte ugyanis Sulyok Tamást erőszakkal távolította el hivatalából a „tiszás önkényuralom”, így ami ezután történik, az csak „porhintés, színjáték, ha úgy tetszik: bábozás”.

Orbán Balázs hétfő hajnalban a Facebookon osztotta meg gondolatait a kérdésről. A kiindulópont nála is az – igaz, ez csak egy kommentjéből derül ki –, hogy Sulyok Tamás eltávolítása erőszakkal, jogilag aggályosan történt: „közjogilag hibás az elődjének az eltávolítása, akinek a helyére beszavazzák majd a Tiszások [az új elnököt]”. Ezért szerinte is mindegy a személy – „Polgár Judit jelölésével nem az a baj, hogy ilyen vagy olyan háttere, tudása, végzettsége satöbbi van” –, mert az alapvető probléma ott van, hogy

„közjogilag hibás lesz a megválasztása. Ezért döntései érvénytelenek és bármikor visszacsinálhatók lesznek. Ráadásul ezt a helyzetet utólag már nem lehet kijavítani.”

Magyar Péter a vasárnap esti bejelentése szerint már ma találkozik Polgár Judittal, „és megkérdezem, hogy az új Alkotmány elfogadásáig kész-e új szerepben szolgálni a hazánkat”. Hogy a tegnapi posztja, Polgár felkérése és annak módja a saját politikai táborát is megosztja, arra Török Gábor és Dull Szabolcs politikai elemzők is felhívták a figyelmet.