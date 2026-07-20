Óriásbüntetést kapott az AliExpress az illegális termékek miatt

Az Európai Bizottság 550 millió eurós bírságot szabott ki a kínai AliExpress online piactérre, mert a vállalat megsértette a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendelet (DSA) egyes előírásait – közölte hétfőn az Európai Bizottság. A döntés indoklása szerint az AliExpress nem végezte el kellő gondossággal a platformján értékesített jogellenes, nem biztonságos vagy hamisított termékekkel kapcsolatos kockázatok felmérését, és nem tett megfelelő intézkedéseket ezeknek a kockázatoknak a mérséklésére.
A vizsgálat szerint a vállalat nem vizsgálta meg megfelelően az illegális termékeket kiszűrő rendszereinek hatékonyságát, illetve azt sem, hogy elegendő emberi erőforrást biztosít-e a bejelentett termékek ellenőrzésére. Az is kiderült, hogy az AliExpress ajánlórendszere és hirdetési rendszere számos illegális terméket ajánlott a fogyasztóknak, mielőtt azokat eltávolították volna a platformról.
A bizottság további kifogásai:
A bírság összegének meghatározásakor a bizottság figyelembe vette a jogsértések jellegét, súlyosságát, az érintett uniós felhasználók számát, valamint azt, hogy a jogsértő gyakorlat legalább 2025 júniusáig fennállt. Enyhítő körülményként értékelték ugyanakkor, hogy a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet alkalmazása még viszonylag új.
Az Európai Bizottság felszólította az AliExpresst, hogy 2026. október 20-ig nyújtson be intézkedési tervet a hiányosságok megszüntetésére. Amennyiben a vállalat nem tesz eleget a döntésben foglaltaknak, további időszakos pénzbírságokra is számíthat.
A bizottság 2024 márciusában indított hivatalos eljárást az AliExpress ellen a DSA több rendelkezésének feltételezett megsértése miatt. A felek 2025 júniusában több kérdésben kötelezettségvállalásról állapodtak meg, a mostani döntés azonban az illegális termékekkel kapcsolatos kockázatok értékelésére és kezelésére vonatkozó hiányosságokat érinti. (MTI)