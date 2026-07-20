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Paredes a legsuttyóbb arcát mutatta a vesztes döntő után

futball

Nem igazán volt mit reklamálni argentin oldalról a spanyolok ellen elveszített világbajnoki döntő után, de Leandro Paredes úgy gondolta, hogy gratuláció helyett emlékezetessé teszi a lefújás utáni pillanatokat. Előbb Eric Garciára rontott rá, belerúgva, majd torkon ragadva.

Fotó: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

Aztán a Garcia segítségére siető Gavit vitte földre

Fotó: ULRIK PEDERSEN/NurPhoto via AFP
Fotó: ULRIK PEDERSEN/NurPhoto via AFP
Fotó: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

Paredes, aki a tornán alapember volt, eleve csak kispadon kezdett a döntőn. Amikor becserélte Scaloni, hamar összeszedett egy sárgát, és valószínűleg csak azért úszta meg a kiállítást, mert Enzo Fernandez nála is hamarabb leparancsoltatta magát a pályáról.

A lefújás utáni teljesen felesleges emberkedése valószínűleg több meccses eltiltással jár majd.

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foci