Paredes a legsuttyóbb arcát mutatta a vesztes döntő után

Nem igazán volt mit reklamálni argentin oldalról a spanyolok ellen elveszített világbajnoki döntő után, de Leandro Paredes úgy gondolta, hogy gratuláció helyett emlékezetessé teszi a lefújás utáni pillanatokat. Előbb Eric Garciára rontott rá, belerúgva, majd torkon ragadva.
Aztán a Garcia segítségére siető Gavit vitte földre
Paredes, aki a tornán alapember volt, eleve csak kispadon kezdett a döntőn. Amikor becserélte Scaloni, hamar összeszedett egy sárgát, és valószínűleg csak azért úszta meg a kiállítást, mert Enzo Fernandez nála is hamarabb leparancsoltatta magát a pályáról.
A lefújás utáni teljesen felesleges emberkedése valószínűleg több meccses eltiltással jár majd.
🇦🇷Y bueno, como nunca falta...— Sopitas (@sopitas) July 19, 2026
Leandro Paredes no soportó y quiso pleito después de perder la final. 🙄 pic.twitter.com/PNaIrsIKtI