Polgár Judit nem lesz köztársasági elnök

„Nem érzek magamban elég erőt ahhoz, hogy magamra vállaljam egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tudok eleget tenni” – írta hétfőn este közösségi oldalán Polgár Judit.

A világ valaha volt legjobb női sakkozója kifejtette, élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők felkérését a köztársasági elnöki pozícióra, és rendkívül hálás érte.

„Nagyra tartom a miniszterelnök gesztusát, hogy pártjának meghatározó parlamenti súlya ellenére is független, pártok felett álló jelöltet kért fel köztársasági elnöknek” – írta, mielőtt leszögezte volna, hogy nem tud eleget tenni a felkérésnek.

Végül hozzátette: egy új, független és elismert köztársasági elnököt minden tőle telhető módon támogat majd a célok elérésében.

Polgár Judit Fotó: Facebook/Polgár Judit

Magyar Péter miniszterelnök a poszt alatt reagált a bejelentésre. Azt írta, „köszönjük azt a rengeteg mindent, amit Magyarországért tett! Talán sok millió magyar ember nevében mondhatom, hogy ha másként is, de a jövőben is számítunk Önre!”

Polgár Juditot vasárnap „jelölte” köztársasági elnöknek 16 ismert személyiség, köztük sportolók és művészek, mint utóbb kiderült, a korábban a Fidesz támogatójaként ismert Nagy Tímea olimpiai bajnok kezdeményezésére. Még a Polgár Juditot ajánló kiválóságok szerint is lehetne több jelölt a köztársasági elnöki posztra, írtuk hétfőn délután, miután érdeklődtünk az aláíróknál a történtekről.

Előzőleg a miniszterelnök Polgár Judit nevének említése nélkül beszélt az államfői poszt jövőjéről és „tiszta lapról” a Parlamentben napirend előtt. Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője ezzel szemben ugyanott azt mondta, Polgár a legalkalmasabb államfőjelölt, akit a képviselőcsoport egyhangúlag támogat.

Ha így néz ki egy társadalmi egyeztetés a Tiszánál, akkor nem állunk túl jól, írta még a parlamenti vitát megelőzően véleménycikkében Diószegi-Horváth Nóra a 444-en, kifejtve: nem arról van szó, hogy Polgár Judit alkalmas-e köztársasági elnöknek, vagy sem. Hanem arról, hogy a miniszterelnök – aki vasárnap este a közösségi oldalán biztosította támogatásáról a Polgár-ötletet – bármilyen társadalmi egyeztetés nélkül jelent be egy ilyen horderejű dolgot, miközben a javaslatot tevő 16 ember érdemeit nem elvitatva másoknak még lehetnének más ötletei, amiket érdemes lehetett volna megvárni.