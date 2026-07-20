Sulyok ment, a spanyolok nyertek

reggel 4

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele egy igen sűrű hétvége után: Sulyok Tamás távozott, Spanyolország a világbajnok, ma pedig már megy tovább a nyári parlamenti dömping, érdemes lesz ma is követni minket.

Az élet itthon

Eseménydús hétvége volt, hiszen szombat késő délután Sulyok Tamás bejelentette, hogy bár a magyar jogállamiság végének tartja, de nem lát más utat, és aláírja a felmentését jelentő alaptörvénymódosítást, így hétfőtől Forsthoffer Ágnes látja el a köztársasági elnök feladatait. A döntésre készülve írtunk arról, hogy a Fidesznek egy szalmabáb lett volna a legjobb, de Sulyok Tamás is megtette, valamint megnéztük, mit mesél az államfői teljesítményéről a jogállamiság miatt sosem aggódó elnök különös közösségi médiás küszködése.

Sulyok bejelentésére reagálva Magyar Péter arról beszélt, hogy jobb lett volna hamarabb, de most várják a tippeket, ki legyen az ország következő köztársasági elnöke, míg Orbán Viktor az Egyesült Államokból a vébédöntőre hangolódva panaszkodott önkényre. Magyar másnap már arról posztolt, hogy Polgár Juditot kéri fel köztársasági elnöknek, úgyhogy az ötletbegyűjtés a jelek szerint gyorsan lement.

Írtunk emellett arról, hogy Palkovics László barátja és bizalmasa milliárdokkal gyarapodott, miközben az állam rászokott az általa készített szoftverekre, arról, hogy félbehagyott Puskás-sorozatot, utólag lepapírozott támogatásokat és egy nap alatt kiszórt 6,2 milliárdot találtunk a Szerencsejátéktól kikért dokumentumok között, és hír volt, hogy Magyar Péter azt is bedobta a hétvégén, hogy ő szíve szerint 16 évre vinné le a választási korhatárt. Valamint beszámoltunk arról is, hogy

Vébé

Fotó: DAVID RAMOS/Getty Images via AFP

A vasárnap esti döntőben a spanyolok egy kínkeserves meccsen győzték le az argentinokat, akik nem épp a foci legszebb arcát mutatták be tegnap.

Változó médiafogyasztási szokások

Fotó: Kristóf Balázs/444

Miután felfüggesztették a közmédia hírszolgáltatását, Fejér megye legfideszesebb településein kérdeztük az embereket arról, hogyan érinti őket a változás. Sokan a Hír TV-vel pótolják az M1-et, volt, aki idős szülei miatt várja vissza a „legendás” csatornákat, de a legtöbben a kereskedelmi tévékkel is elvannak.

Világ

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Iránban pedig az amerikaiak folytatták a támadásokat, az egyik iráni válaszcsapásban pedig meghalt két amerikai katona, és hír volt még, hogy

Múlt és Budapest

A hétvégén írtunk arról, hogy Újlipótvárosban emléktáblát kapott egy furcsa nevű házmester, aki nemcsak mindenki nagymamája volt, de a vészkorszak idején élete kockáztatásával mentette meg üldözött magyar zsidók életét, az AICA blogján pedig a budapesti gettó történetet bemutató hangsétáról jelent meg kritika.

Pop

Fotó: Globe Photos/ZUMA Press Wire via Reuters Connect

Bobby Fuller hatvan éve éppen befutott az I Fought The Law című slágerrel, úgy tűnt, ő lehet Amerika új sztárja, ám pár hónappal később holtan találták autójában. A rendőrség szerint öngyilkos lett, de számos jel arra utal, hogy valami más történt.

Borízű

Illusztráció: Kiss Bence/444

is volt, naná.

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