Szájukra ne vegyék a nevét – a KDNP szóba hozta Karsai Dánielt a Parlamentben, Magyar Péter feldúltan osztotta ki őket

Az eutanáziáról beszélt napirend előtti felszólalásában a KDNP-s Máthé Zsuzsa, és éppen amellett kardoskodott, hogy „nem kellene az eutanázia legalizálásának csúszós lejtőjén elindulni”, amikor mintegy mellékesen felemlegette, hogy Magyar Péter találkozott Karsai Dániellel.

Magyar Péter láthatóan feldúltan kezdte a válaszát, de rögtön egy kitérővel: szerinte egészen botrányos, hogy egy ilyen komoly témáról beszélve Pócs János villogó szemüvegét kell nézni, „és vigyorog, mint egy félbolond”. Ez egészen döbbenetes, mondta Magyar a levezető elnökhöz szólva.

Aztán rátért magára a témára, és felszólította Máthét, hogy

ha lehet, tisztelje meg azzal Karsai Dánielt, hogy önök a KDNP-ben és a Fidesz-frakcióban nem veszik a szájukra a nevét.

„Önök, akik elmentek itt mellette, amikor bejött, amikor küzdött. Én magam meglátogattam őt, amikor már nagyon rossz állapotban volt. Önök itt elmentek mellette, levegőnek nézték Karsait, aki

alig tudott mozogni, beszélni, de abban az állapotában is több volt a fejében, mint itt az egész frakciónak.”

Magyar farizeusnak nevezte a KDNP-t, majd közölte, hogy nem ők fogják ezt szabályozni, hanem a magyar nép. A kormányfő az előző kormány fejére olvasta, hogy az lett volna a feladatuk, hogy ne ellopjanak ezermilliárdokat, hanem minden városban létrehozzanak olyan lehetőségeket, intézményeket, amelyek segítenek az élet végén ellátni az időseket, betegeket, akár gyerekeket.

Magyar azt mondta, nem ítélkezik, nem akar úgy tenni, mintha a bölcsek köve ott lenne náluk, erről is a magyar emberek egy szakmai-társadalmi egyeztetés után döntenek majd.

A következő felszólalás a fideszes Szűcs Gáboré volt, aki azt bírálta, hogy a rendőrök elvitték Szakács Istvánt.

Magyar erre a felszólalásra is lecsapott, és felidézte, hogy Szűcs megafonos kollégája, Szakács volt az, aki azt javasolta Karsai Dánielnek, hogy vegyen be két doboz Xanaxot, azt' viszontlátásra. „Nem szégyellik magukat kicsit sem?" Most ezt az embert ünneplik, ennek csinálnak reklámot, mondta Magyar Péter, hozzátéve azt is, hogy Szakács később elnézést kért.

A parlamenti újonc Máthé ezután személyes érintettség okán szót kért, és azt mondta, nem fogadja el, hogy neki személyesen mulasztása lett volna Karsai Dániellel kapcsolatosan, majd bocsánatkérést követelt Magyartól. Később a szintén Szűcs is szót kért, és azt mondta, Szakács valóban vállalhatatlan volt, de akkor Magyarnak is szégyellnie kellene magát Kulcsár Krisztián anyázásáért.