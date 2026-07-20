Szokatlan fordulatokkal teli vitát hozott Magyar Péter elnöki felkérése

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  • Polgár Judit nevének említése nélkül beszélt az államfői poszt jövőjéről Magyar Péter a parlamentben.
  • Az ellenzék igyekezett lecsapni a lehetőségre.
  • Szokatlan dinamikájú vita a parlamentben.
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