Trump megint kellemetlenkedett egy kört a vb-trófea átadásakor

Hangosan kifütyülték Donald Trump amerikai elnököt a vasárnapi világbajnoki döntőn, amikor Gianni Infantino FIFA-elnök társaságában megjelent a MetLife Stadion kivetítőjén – írja az Athletic.

Fotó: KEVIN C. COX/Getty Images via AFP

Trump integetett a közönségnek, a füttyszó és a pfujolás azonban a televíziós közvetítésben is jól hallatszott, a lap beszámolója szerint pedig a helyszínen még erőteljesebb volt.

Trump Infantino mellett nézte végig, ahogy Spanyolország 1–0-ra legyőzte Argentínát, majd részt vett a mérkőzés utáni díjátadón. Claudia Sheinbaum mexikói elnök és Mark Carney kanadai miniszterelnök társaságában érmeket adott át a játékosoknak, ezután pedig Infantinóval együtt vitte oda a világbajnoki trófeát Rodrinak, a spanyol válogatott csapatkapitányának. A kupa átadása után Infantino megpróbálta kiterelni Trumpot a képből, az amerikai elnök azonban a dobogón maradt, és a spanyol játékosok mellett állt, amikor Rodri először a magasba emelte a trófeát.

Trump just refusing to leave when they’re lifting the trophy.



Infantino desperately trying to get him to move.



Circus. pic.twitter.com/JABUGKUWXm — Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) July 19, 2026

Az amerikai elnök már a tavalyi klubvilágbajnokság döntőjén is ellopta a showt zavarba ejtő viselkedésével, akkor még a mostaninál is tovább maradt a Chelsea ünneplő játékosaival.