4-6-os villamos a hangulat az RTL műsorában

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„A sárga földig tudjuk egymást bántani.”

„Gyanakodtatok-e arra, hogy a másik meleg?”

„A hajadra még ott is mondtam, hogy szedd ki a faszba!”

„Ki az anyám picsája akar veled bokszolni?”

„Itt belehazudol a képembe!”

Ilyen és ehhez hasonló mondatok hangzanak el minden harmadik percben az RTL online felületén, ahol idén is azzal próbálják kitölteni a nyári műsorrendben kialakuló űrt, hogy a trashkedvelő nézők számára elkészítették az Exek csatája második évadát, amiben újabb 16 ember vállalkozott arra, hogy traumatizálja magát és egymást.

Ez a műsor továbbra is a szintén RTL-en futó Nyerő Páros félig-meddig inverz verziója, ahol nem pároknak, hanem expároknak kell összeköltöznie más expárokkal, hogy hosszú napokon át öljék egymást ügyességi feladatokat oldjanak meg abban a reményben, hogy végül milliókat nyerjenek.

Idén több olyan expáros is szerepel itt, akik korábban a Nyerő Párosban még hatalmas szerelemben működtek együtt:

Szorcsik Viki és Nagy Sanyi (Előbbi színész, utóbbi műsorvezető.)

Pap Dorci és Esztergályos Patrik (Az Exathlon című sportvetélkedőből ismertek.)

Széphalmi Juliska és Sánta Laci (Mindketten színészek.)

Zsigmond Angi és Mészáros Bende (Utóbbi Mészáros Árpád Zsolt fia, előbbi pedig arról ismert, hogy utóbbi barátnője volt.)

Pumped Gabo és Sebestyén Ági (Előbbit nem kell bemutatni, utóbbi az előbbi exe.)

Varga Miklós „Joe” és Hrovatin Csenge (Előbbi az Éjjel-nappal Budapest szereplője volt, utóbbi a felesége.)

Kovács Renáta és Wollner Péter „Brumi” (A TV2 vakon házasodós műsorában szerepeltek.)

Ahmed Vanessa és Hranek Dávid „Dévid” (Fogalmam sem volt, hogy kicsodák, és miután rákerestem a nevükre, nem kaptam sokkal több információt, de legalább kiderült, hogy „Dévid ma sikeres vállalkozóként él, munkaerő-kölcsönzéssel és luxusautók értékesítésével foglalkozik”, de korábban éveket töltött börtönben „pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos bűncselekmény miatt”.)

Az előző évadban még takarékoskodtak, és műsorvezető nélkül futott az Exek csatája, idén azonban már van műsorvezető is, méghozzá az előző évad nyertese, Kamarás Norbi, aki Laliként szerepelt korábban az Éjjel-nappal Budapestben. Exe, Kármán Odett pedig, aki ismét a párja (próbáljanak meg a kedves olvasók nem összezavarodni ezen a ponton, mert az igazán összezavaró részekig még el sem jutottunk), a műsor narrátora.

Szóval ahogy azt már írtam, ez egy olyan műsor, ahol expároknak kell ügyességi feladatokat párban és/vagy csapatban megoldaniuk, az első részben például rögtön egy olyat, ahol egy gigantikus libikókára állva előre vagy hátra lépdelve kell válaszolniuk a feltett kérdésekre.

Például ilyenekre:

„Melyik a több: Balatonszárszó lakossága vagy Joe egyéjszakás kapcsolatainak száma?”

Szerencsére megtudhattuk, hogy Balatonszárszó lakossága 2500, Joe egyéjszakás kapcsolatainak száma pedig 2700, amit Joe azzal kommentált: „Egész Balatonszárszót megkúrtam.”