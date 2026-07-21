4-6-os villamos a hangulat az RTL műsorában

„A sárga földig tudjuk egymást bántani.”
„Gyanakodtatok-e arra, hogy a másik meleg?”
„A hajadra még ott is mondtam, hogy szedd ki a faszba!”
„Ki az anyám picsája akar veled bokszolni?”
„Itt belehazudol a képembe!”
Ilyen és ehhez hasonló mondatok hangzanak el minden harmadik percben az RTL online felületén, ahol idén is azzal próbálják kitölteni a nyári műsorrendben kialakuló űrt, hogy a trashkedvelő nézők számára elkészítették az Exek csatája második évadát, amiben újabb 16 ember vállalkozott arra, hogy traumatizálja magát és egymást.
Ez a műsor továbbra is a szintén RTL-en futó Nyerő Páros félig-meddig inverz verziója, ahol nem pároknak, hanem expároknak kell összeköltöznie más expárokkal, hogy hosszú napokon át
öljék egymást ügyességi feladatokat oldjanak meg abban a reményben, hogy végül milliókat nyerjenek.
Idén több olyan expáros is szerepel itt, akik korábban a Nyerő Párosban még hatalmas szerelemben működtek együtt:
Az előző évadban még takarékoskodtak, és műsorvezető nélkül futott az Exek csatája, idén azonban már van műsorvezető is, méghozzá az előző évad nyertese, Kamarás Norbi, aki Laliként szerepelt korábban az Éjjel-nappal Budapestben. Exe, Kármán Odett pedig, aki ismét a párja (próbáljanak meg a kedves olvasók nem összezavarodni ezen a ponton, mert az igazán összezavaró részekig még el sem jutottunk), a műsor narrátora.
Szóval ahogy azt már írtam, ez egy olyan műsor, ahol expároknak kell ügyességi feladatokat párban és/vagy csapatban megoldaniuk, az első részben például rögtön egy olyat, ahol egy gigantikus libikókára állva előre vagy hátra lépdelve kell válaszolniuk a feltett kérdésekre.
Például ilyenekre:
„Melyik a több: Balatonszárszó lakossága vagy Joe egyéjszakás kapcsolatainak száma?”
Szerencsére megtudhattuk, hogy Balatonszárszó lakossága 2500, Joe egyéjszakás kapcsolatainak száma pedig 2700, amit Joe azzal kommentált: „Egész Balatonszárszót megkúrtam.”
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Műveltségi vetélkedő volt a Nyerő párosban.
A TV2 erősen trashhangulatú házasodós realityje továbbra is jól leképezi a társadalmunkat: vannak benne bűnözők, szélhámosok, kuruzslók, nyerészkedők és áldozatok is.
Az Exek csatájában expárokat költöztetnek össze, hogy milliókat nyerjenek, a nézők pedig végtelen ordibálást kapjanak. A legnépszerűbb szitkozódás a műsorban a „te kutya".