A bukott osztrák kancellár is az MCC fizetési listáján volt, a Fidesz veresége után inkább visszautalta a pénzt

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Sebastian Kurz, az előbb az ibizai videóbotrányba, majd 2021-ben egy korrupciós botrányba is belebukó volt osztrák kancellár rajta volt az MCC fizetési listáján, a Fidesz veresége után azonban jónak látta lemondani erről a pénzről, és 110 ezer eurót vissza is utalt az eddigi formájában végnapjait élő MCC-nek. A kapcsolatot ő is elismerte az azt feltáró osztrák lapnak, a Falternek.

Az osztrák sajtóban ez most úgy jelenik meg, hogy Orbán Viktor a jelek szerint nem csak ideológiailag segítette a volt kancellárt, de a Kurz politikai hanyatlása után még szorosabbá váló kapcsolatuk mögött üzleti szempontok is állhattak.

Kurz elvileg a 2023-ban az MCC által megvett osztrák magánegyetemmel, a Modullal és az ausztriai kapcsolatépítéssel kapcsolatban adott tanácsokat az MCC-nek - az egyetemen azonban erről nem tudnak semmit.

Orbán Viktor és Sebastan Kurz 2020-ban.
Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Az MCC nemzetközi építkezésének ez volt a két fő formája: nemzetközi intézményépítés egyfelől, és egy jobboldali hálózat finanszírozása másrészt, melynek tagjait a budapesti kifizetőhelyről finanszírozták, hogy Budapesten szakértsenek, netwörköljenek, és terjesszék a világban jó hírét az illiberalizmus magyarországi formájának.

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