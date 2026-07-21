A hétvégén 27 embert kellett kimenteni a Balatonból, ez eddig az idei rekord

A balatoni vízirendészet szerint az év legsűrűbb napjain vannak túl: július 17-19. között, tehát péntektől vasárnapig 18 esetben összesen 27 embert kellett kimenteni a Balatonból, írták a Police.hu-n megjelent közleményben.

A vízirendőrök az időnként viharos szélben elsodródott SUP-osokat, szörfdeszkásokat, valamint homokpadra futott, felborult, műszaki hibás vitorlások utasait segítettek ki szorult helyzetükből. Egy esetben újraélesztésnél működtek közre, illetve a parttól négy kilométerre találtak rá arra az 50 éves férfira, aki a viharjelzés ellenére fürdeni ment, és matracával elsodródott.

A rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt időszakban tapasztalható viharos, váltakozó időjárásban különösen fontos betartani a viharjelzési szabályokat. Hasznos tudnivalóként írták le, hogy