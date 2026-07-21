A legújabb brit miniszterelnök azt ígéri, visszahozza a reményt Nagy-Britanniába

A frissen hivatalba lépő új brit miniszterelnök, Andy Burnham azt ígérte, hogy „visszahozza a reményt” Nagy-Britanniába. Első, Downing Streeten elmondott miniszterelnöki beszédében Burnham kijelentette, hogy a brit politika az elmúlt 40 év legnagyobb változásai előtt áll.

Burnham azt ígérte, hogy még ezen a héten bejelentéseket tesz annak érdekében, hogy az emberek kicsit fellélegezzenek és segítséget kapjanak a megélhetési költségek emelkedésének kezeléséhez, valamint azt is ismerteti majd, hogyan teremti elő ezek fedezetét.

Andy Burnham Fotó: TOBY SHEPHEARD/AFP

Burnham megkezdte új kabinetjének összeállítását is, miután leváltotta az előző miniszterelnök, Sir Keir Starmer több közeli szövetségesét. Távozott Rachel Reeves pénzügyminiszter, David Lammy miniszterelnök-helyettes és igazságügyi miniszter, valamint Steve Reed önkormányzati és közösségi ügyekért felelős miniszter is.

Visszatért viszont a kormányba John Healey, most épp pénzügyminiszterként, ő annak idején a védelmi kiadások körüli vita miatt távozott Keir Starmer kormányából, ahol a védelmi miniszteri posztot töltötte be. Mivel Burnham kijelentette, hogy tiszteletben kívánja tartani az Egyesült Királyság védelmi kiadásokra vonatkozó vállalásait, Healey előtt az húzós feladat áll, hogy előteremtse azt a többletforrást, amelyről úgy vélte, hogy az előző kormány nem biztosította, noha szükség lett volna rá az Egyesült Királyság biztonságának garantálásához.

Ed Miliband energiaügyi miniszterből külügyminiszter lett, Yvette Coopert váltva, aki ezentúl egészségügyi miniszterként dolgozik. Ed Milibend kapcsán érdekesség, hogy ezt a tisztséget testvére, David Miliband is betöltötte 2007 és 2010 között. Az eddigi egészségügyi miniszter, Wes Streeting – akit egy időben a pártvezetés lehetséges kihívójaként is emlegettek – lett az új védelmi miniszter.

Burnham hétfőn 35 perces audiencián vett részt III. Károly királynál a Buckingham-palotában, ahol a király felkérte az új kormány megalakítására, Burnham elfogadta a megbízást, majd röviddel később a Downing Streetre ment, hogy bejelentse a hírt.

Burnham hivatalba lépése után nem sokkal telefonon beszélt Donald Trump amerikai elnökkel, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennek is.