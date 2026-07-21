Állami kisbuszt és technikát használhatott Lázár János az állítólag saját zsebből fizetett Lázárinfók közvetítéséhez

„A képen a Lázárinfó élő közvetítését biztosító kisbusz, benne a vezérlő, 2025 novemberében. A fotót készítő Népszava kérdése nyomán kiderült: ez egy állami tulajdonú kisbusz, amelyet az Építési és Közlekedési Minisztérium használt, Lázár János a saját fotósa használatába adott 2025 novembere és 2026. április 12., tehát a választás napja között. Kampány közpénzből – épp, ami tilos, és amit Lázár János tagadott, amikor azt mondta, saját zsebből fizeti a Lázárinfókat.”

– írja Vitézy Dávid Facebookon.

Lázárt a Népszava februárban kérdezte meg, ki és miből fizeti a Lázárinfó közvetítésit, a volt miniszter akkor azt állította, hogy saját zsebből állja a róla elnevezett infók költségeit.

A Népszava a Vitézy Dávid vezette Közlekedési és Beruházási Minisztériumtól megtudta, hogy a Lázárinfó közvetítésére használt Volkswagen Caravelle kisbuszt a kormányzat eszközbeszerzéseit bonyolító Központi Ellátási Főigazgatóság (KEF) a Lázár-vezette Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) alkalmazásában álló fotósnak, Bornemissza Péternek utalta ki személyes használatra. Korábban egy kisebb Skoda Scala típusú autót használt, de minisztériumi utasításra nagyobbra cserélték. Az autót a választások után három héttel adta vissza Lázár fotósa.

Egyébként a Lázárinfó-turnék előtt más, a minisztérium profiljától távol álló beszerzés is történt, a KBM közlése szerint csaknem 180 millió forintból szereztek be audiovizuális eszközöket. A Népszava szerint vélhetően ebből rendezték be a kisbuszt is közvetítőkocsinak, illetve ezek a kamerák és mikrofonok dolgoztak a Lázárinfók élő közvetítésein.

Azt egyelőre nem tudni, a stáb tagjai kinek az alkalmazásában álltak, kitől kapták a fizetésüket. De ha figyelembe vesszük az üzemanyagköltséget, és az egy-egy alkalomra érkező legalább féltucatnyi további állami jármű költségét is, a Lázárinfók költsége enélkül is több száz millió forintra tehető.

Korábban is felmerült a gyanúja, hogy Lázár a kampányolást úgymond nem teljes mértékben különíti el a minisztériumi munkájától, egyszer véletlenül a kamerába tartotta a Lázárinfó forgatókönyvét, rajta minisztériumi dolgozók nevével és rengeteg mobiltelefonszámmal.