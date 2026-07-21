Át kellett volna építeni, a Boeing inkább szétbontotta egy 450 millió dollárba kerülő, nullkilométeres óriásgépét

A Boeing megkezdte a korai gyártású 777-9-esek átalakítását a szériagépek szabványaira, írja az Airportal. Ezeknek a gépeknek a fejlesztését még a 2010-es években kezdte el az amerikai cég, de a túlságosan elhúzódó fejlesztési program során 2019-ben és 2020-ban elkészített néhány példányt megrendelők számára is.

Csakhogy ezeken új modelleken, amiket a kompozitanyagokból készült szárnyakkal, felhajtható szárnyvégekkel és 426 fősre növelt utaskapacitással készítenek, a berepülési és tanúsítási folyamat során több módosítást is végre kellett hajtani, mire véglegesedett a sorozatgyártási szabvány. A változások olyan szerkezeti átalakításokat is jelentenek, amiket a megrendelőknek átadott gépeken is végre kell hajtani. Ez nagyjából harminc repülőt érint, az átalakítása többéves folyamat lesz a Boeing tervei szerint.

Az egyik ilyen gépet azonban nem alakítják át, hanem szétbontották. Az első Boeing 777-9-es egyikéről van szó, amit az Emirates számára gyártottak.

A légitársaság még nem is használta a gépet, és nem is fogja (vélhetően azért, mert az átalakítások olyan súlytöbbletet okozhatnak, ami csökkentheti a hatékonyságot). Ezért a Boeing úgy döntött, hogy a listaáron nagyjából 450 millió dollárba, átváltva 142 milliárd forintba kerülő vadonatúj gépet egyszerűen szétszereli.

Az Airportal felidézi, hogy nem ez az első ilyen eset az amerikai vállalatnál. A 787 Dreamlinerek korai példányaival szintén volt ilyen probléma, a specifikációknál nehezebbre sikerült példányok egy részét végül szétbontották (de a többit is csak nagy árengedménnyel tudták értékesíteni).