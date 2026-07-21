Át kellett volna építeni, a Boeing inkább szétbontotta egy 450 millió dollárba kerülő, nullkilométeres óriásgépét

A Boeing megkezdte a korai gyártású 777-9-esek átalakítását a szériagépek szabványaira, írja az Airportal. Ezeknek a gépeknek a fejlesztését még a 2010-es években kezdte el az amerikai cég, de a túlságosan elhúzódó fejlesztési program során 2019-ben és 2020-ban elkészített néhány példányt megrendelők számára is.
Csakhogy ezeken új modelleken, amiket a kompozitanyagokból készült szárnyakkal, felhajtható szárnyvégekkel és 426 fősre növelt utaskapacitással készítenek, a berepülési és tanúsítási folyamat során több módosítást is végre kellett hajtani, mire véglegesedett a sorozatgyártási szabvány. A változások olyan szerkezeti átalakításokat is jelentenek, amiket a megrendelőknek átadott gépeken is végre kell hajtani. Ez nagyjából harminc repülőt érint, az átalakítása többéves folyamat lesz a Boeing tervei szerint.
Az egyik ilyen gépet azonban nem alakítják át, hanem szétbontották. Az első Boeing 777-9-es egyikéről van szó, amit az Emirates számára gyártottak.
Emirates first 777X WH007 has rolled out of the Everett factory onto the Everett flightline showing off her Beautiful folding wingtips.— Boeing 777X (@b777xlovers) July 30, 2019
Photo Source: @mattcawby
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A légitársaság még nem is használta a gépet, és nem is fogja (vélhetően azért, mert az átalakítások olyan súlytöbbletet okozhatnak, ami csökkentheti a hatékonyságot). Ezért a Boeing úgy döntött, hogy a listaáron nagyjából 450 millió dollárba, átváltva 142 milliárd forintba kerülő vadonatúj gépet egyszerűen szétszereli.
Az Airportal felidézi, hogy nem ez az első ilyen eset az amerikai vállalatnál. A 787 Dreamlinerek korai példányaival szintén volt ilyen probléma, a specifikációknál nehezebbre sikerült példányok egy részét végül szétbontották (de a többit is csak nagy árengedménnyel tudták értékesíteni).