Egészen máshogy rendezné a kórházban rekedt gyerekek helyzetét ez a kormány, mint az előző

256 csecsemő van egészségügyi indok nélkül kórházban, kizárólag azért, mert nem sikerült időben biztonságos környezetet találni nekik – közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium.

Az érintett gyerekek átlagosan 105 napot töltenek kórházban, mielőtt a családjukhoz, nevelőszülőhöz, örökbefogadó családhoz vagy más gondozási helyre kerülnének.

„Ez nem adminisztratív hiba, hanem hosszú évek alatt felhalmozódott rendszerprobléma. A korábbi kormányzat nem rendezte a súlyos ellátási kapacitáshiányokat és engedte, hogy a családmegtartó szolgáltatások hálózata ellehetetlenüljön. A kórházak így sok esetben a gyermekvédelmi rendszer kényszerű várótermeivé váltak. Ennek árát a gyerekek fizették meg,” holott egy egészséges gyereknek nem kórházi ágyra, hanem folyamatos gondoskodásra van szüksége – írta a minisztérium.

A kórházban rekedt gyerekek helyzetének rendezése érdekében kedden megalakult a Szakmai Tanácsadó és Koordináló Testület. Ennek tagja a Nemzeti Társadalompolitikai Stratégiáért és Ágazati Koordinációért Felelős Kormánybiztos, a Szociális és Családügyi Minisztérium Gyermekjogi és Gyermekvédelmi Államtitkárságának, valamint Szociális, Család- és Idősügyi Államtitkárságának vezetői, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium Kora Gyermekkori Jóllétért Felelős Államtitkárságának vezetői, az egészségügyi tárca illetékes államtitkárságainak vezetői, továbbá az Országos Kórházi Főigazgatóság.

Bódis Kriszta, Szilas Péter, Gyurkó Szilvia, Both Emőke Fotó: Szociális és Családügyi Minisztérium

Gyurkó Szilva gyermekjogi államtitkár azt mondta, július közepén indult ez az országos célvizsgálat, ami minden gyerek esetében megnézi, hogy miért maradt a kórházban, hol akadt el a hatósági eljárás, milyen támogatást kapott a család, és mi kell ahhoz, hogy a gyerek a lehető legrövidebb időn belül családi környezetbe kerüljön. A testület azt biztosítja, hogy az egyedi vizsgálatok tapasztalataiból összehangolt országos intézkedések szülessenek.

A tárca közleménye szerint az adminisztratív eljárások gyorsítása nem elég, ahol a gyerek biztonsága lehetővé teszi, ott a vér szerinti családot kell megerősíteni, és segíteni kell a hazagondozást, más esetben megfelelő nevelőszülői, helyettes szülői vagy örökbefogadó családot kell találni.