Kínai hadihajó először tartott éleslövészetet Japán kizárólagos gazdasági övezetében

Nem ment nyári szünetre a kínai haditengerészet: egy rakétával felszerelt rombolóhajója vasárnap először hajtott végre éleslövészetet Japán kizárólagos gazdasági övezetében, egy nappal később pedig kínai és fülöp-szigeteki tengerészek összetűzésbe kerültek a Dél-kínai-tengeren.

Három kínai hadihajót és egy orosz fregattot már múlt csütörtökön észleltek, amint Okinava főszigete és Miyako szigete között a Csendes-óceán felé haladtak, majd vasárnap hajnalban ismét észlelték őket, ezúttal Okinotoritól mintegy 330 kilométerre délnyugatra.

A japán védelmi minisztérium által kiadott képen a japán kizárólagos gazdasági övezetben tartózkodó orosz és kínai hadihajók éleslövészetet tartanak Fotó: HANDOUT/AFP

A kínai rakétás romboló ezt követően figyelmeztetést adott ki a hajóforgalom számára, hogy hadgyakorlatot hajt végre, amely állítólag éles lőszerrel végrehajtott géppuskás lövészetet is magában foglalt. A gyakorlatot Okinotoritól, Japán legdélibb szigetétől mintegy 180 kilométerre tartották. Japán erre a szigetre hivatkozva terjeszti ki kizárólagos gazdasági övezetét a környező tengeri területre. Peking ezzel szemben vitatja, hogy Okinotori szigetnek minősülne, álláspontja szerint csupán egy zátonyról van szó, ezért a környező vizek nem tartoznak Japán kizárólagos gazdasági övezetéhez, így Kína szerint szabadon folytathat ott katonai tevékenységet.

2025-ben már egy kínai repülőgép-hordozó és egy kutatóhajó is belépett a térség vizeire, de a japán védelmi minisztérium most először ismerte el hivatalosan, hogy egy külföldi hadihajó éleslövészetet hajtott végre az ország kizárólagos gazdasági övezetében.

Tokió úgy értékeli a hadgyakorlatot – amely miatt légi és tengeri megfigyelő erőket is mozgósítottak –, hogy az a kínai és az orosz hadsereg együttműködésének erősítését célozza. A kínai és az orosz hadsereg az utóbbi időben egyre gyakrabban tart közös hadgyakorlatokat Japán közelében. Ennek hátterében egyrészt az áll, hogy Japán és Oroszország kapcsolatai megromlottak az ukrajnai háború miatt, másrészt a 2025 novemberében Szanae Takaicsi japán miniszterelnök Tajvannal kapcsolatos kijelentései miatt kirobban diplomáciai vita. A japán miniszterelnök akkor azt mondta, hogy egy Kína által Tajvan ellen indított támadás japán katonai válaszlépést is kiválthat.

A japán feszültségek után egy nappal egy kínai hajó a Dél-kínai-tengeren található Second Thomas-zátonyt is megközelítette. Azt a zátonyt a Fülöp-szigetek ellenőrzi, de Peking magának követeli. (Guardian)