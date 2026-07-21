Madrid legelőkelőbb luxusszállodájában, hat lakosztály árát fizették ki Szalay-Bobrovniczky Kristófnak és kíséretének 2022-ben

A 2022 júniusi madridi NATO-csúcs idején a Mandarin Oriental Ritz hotelben, a spanyol főváros egyik legismertebb és legelőkelőbb luxusszállodájában béreltek lakosztályokat a frissen felállt, ötödik Orbán-kormány új honvédelmi miniszterének, Szalay-Bobrovniczky Kristófnak és ötfős delegációjának. A két éjszakára 9 576 501 forintért foglaltak szobát a teljes delegációnak, ebből a miniszter kényelmére 1 596 084 forintot költöttek, amivel Orbán utolsó honvédelmi miniszterének legnagyobb szállodaszámlája és összességében is az egyik legdrágább útját hozták össze – írja a 24.hu a Honvédelmi Minisztériumtól közérdekű adatigénylés nyomán kapott válasz alapján.

Fotó: Németh Dániel/444

A legdrágább szobát azonban nem itt, hanem Isztambulban fizették neki: 2025 decemberében a Magyar-Török Felsőszintű Stratégiai Együttműködési Tanács ülésén a HVG korábbi értesülése szerint az egyeztetések alatt a miniszter elfáradt, ezért hirtelen kellett neki és egyfős delegációjának szobát bérelni. Egy éjszakára ez 4,3 millióba került egy Four Seasons hotelben, ahol egyikük a „Boszporusz-palota-lakosztályt” vette igénybe.

„Szalay-Bobrovniczky nem kért különb szobát magának a delegációja tagjainál, hiszen mind a tárcavezető, mind a kísérői 798 ezer forintos éjszakánkénti áron szálltak meg a város egyik legpatinásabb szállodájában” – írta a lap. Hozzáteszik: bár nem tudni, kik utaztak a NATO-csúcsra, a magas szállodaköltség annak fényében különösen érdekes, hogy a kormánytisztviselők külföldi szállásfoglalásáról szóló jogszabály az államtitkároknak, a kormánybiztosoknak és a kabinetfőnököknek éjszakánként 400 eurós, tehát nagyjából 140-150 ezres felső összeghatárt engedélyez, amit csak külön indoklással írhat felül a közigazgatási államtitkár.

Az adatkérésből a lap megtudta: Szalay-Bobrovniczky a minisztersége alatt 35 különböző ország 51 különböző városába látogatott el. A legtöbbször a NATO védelmi miniszteri ülésein járt, a leggyakrabban Brüsszelbe utazott, és egyszer sem járt Ukrajnában, habár Rusztem Umerov akkori ukrán védelmi miniszter 2023 decemberében hivatalosan is meghívta őt Kijevbe.

A cikkből kiderül, hogy Szalay-Bobrovniczky a minisztersége négy éve alatt szinte kizárólag honvédségi géppel repült – a 90 regisztrált út közül 78 alkalommal –, nagyon sokszor vendégeskedett ötcsillagos luxushotelben, és egyetlen út, egy tusványosi kiruccanás kivételével mindig felvette a 15 ezer forintos kiküldetési napidíjat.