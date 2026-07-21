Magyarország nem lehet királyság

A Nemzeti Választási Bizottság egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy nem lehet népszavazást tartani erről a kérdésről: „Egy Alkotmány módosítás kapcsán egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország államformája királyság (Alkotmányos Monarchia) legyen?”



Fotó: NEIL FARRIN/robertharding via AFP

Az NVB azzal az indoklással tagadta meg a népszavazásra javasolt kérdés hitelesítését, hogy a referendum az alaptörvényben tiltott tárgykört érintene. Egy érvényes és eredményes népszavazás ugyanis az alkotmányozó hatalom jogkörét csorbító, az államforma megváltoztatását előíró kötelezettséget róna. A választási bizottság döntése nem jogerős, a Kúriánál lehet jogorvoslatot kérni.

Arról viszont lehet népszavazást tartani, hogy az országgyűlés április 12-ét a Demokrácia Napjává nyilvánítsa, ezt a kérdést 8 igen és 1 nem szavazattal hitelesítette az NVB. (24.hu)