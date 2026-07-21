Most először találkozott Magyar Péter a kegyelmi ügyet kirobbantó Vidéki prókátorral

Magyar Péter először találkozott és beszélgetett személyesen a 2024-ben történtekről a Vidéki prókátorral, vagyis Fülöp Botond ügyvéddel, „aki nélkül valószínűleg nincs rendszerváltás”, erről a miniszterelnök a Facebook-oldalán számolt be.

Magyar a bejegyzés alapján követője is volt a Vidéki prókátor oldalának, hiszen, mint írta, „sokszor jelentettek nagy segítséget” neki a bejegyzésekben olvasottak, ezért is gondolja azt, hogy sok mindent hasonlóan látnak.

A találkozásról szóló beszámoló végén azért odaszúrt egyet a fideszeseknek is, akik sokáig azt gondolták, Magyar Péter a Vidéki prókátor. „Mekkora kognitív disszonancia lehet ez nekik”, zárja bejegyzését Magyar.

Ruff Bálint, Fülöp Botond (Vidéki prókátor), Magyar Péter Fotó: Magyar Péter/Facebook

A Vidéki prókátor volt az, aki 2024. február 1-én elküldte nekünk (és más független hírportáloknak is) azt a kúriai döntést, amelyből kiderült: Novák Katalin kegyelmet adott K. Endrének, a bicskei gyerekotthon volt igazgatóhelyettesének. Az információt Kaufmann Balázs dolgozta fel és tárta a nyilvánosság elé azóta már korszakosnak tekinthető cikkében.

Az akkor még ismeretlen forrás három héttel később Vidéki prókátor néven indított Facebook-oldalára ismét levélben hívta fel a sajtó figyelmét. Ebben azt írta, „a továbbiakban is számítok diszkréciójukra anonimitásom megőrzése érdekében”. A kormányváltás után, egészen pontosan az új kormány megalakulása után két nappal azonban befejezte a titkolózást, és bemutatkozott az ügyvéd: „a kezdetektől feszélyez és idegesít ez a »bujkálás«, mert nem tartom komoly emberhez méltónak, és mert szeretném a saját nevemmel közzétenni a gondolataimat”, írta akkori bejegyzésében.

Egy héttel később nyilvánosan is vitába szállt Magyar Péterrel pont a kegyelmi ügyben, annak aktáinak nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban.

Fülöp Botonddal májusban készítettünk interjút: