Nyomozást indított a rendőrség a nagy Tiborcz-trükk miatt Hadházy feljelentése nyomán

„A rendőrség arról tájékoztatott, hogy a feljelentésem alapján elrendelték Tiborczék gigantikus tőzsdei csalása ügyében a nyomozást. Arról nem tudok, hogy már be is vitték volna, vagy köröznék, de talán ami késik, nem múlik” – írta kedd reggeli Facebook-posztjában Hadházy Ákos. A volt parlamenti képviselő az Alteo-ügylet miatt tett feljelentést júniusban, a szerinte pofonegyszerű tranzakciót így foglalta össze: „Tiborcz többségi részvényes volt egy részvénytársaságban, amelyik milliárdokkal túlárazottan megvette Tiborcz egy másik cégét. Amiről aztán kiderült, hogy sokkal kevesebbet ér, mint amennyiért megvették – csakhogy addigra Orbán veje már angolosan távozott, eladta a részvényeit”.
Júniusban ennél némileg részletesebben mutattuk be az ügyleteket a Telex nyomán. Néhány pontban összefoglalva az alábbiak történtek:
Végül kiderült, hogy a céget 18,9 milliárd forintért vette meg Alteo, miközben az adásvétel idején könyv szerint 10 milliárd forint volt az Éltex saját tőkéje – ráadásul ezt utólag, hogy a Telexet idézzem, „szinte hihetetlen mértékű” utólagos korrekcióval kevesebb, mint 3 milliárd forintra módosították. Vagyis a kizárólagos Tiborcz-tulajdonú céget hatszorosan túlárazva vette meg a részben Tiborcz-tulajdonú cég, amiből Tiborcz a jól sikerült üzlet után kiszállt, a romokat a kisbefektetőkre és a MOL-ra hagyva.
A nyomozás elrendeléséről szóló posztjában Hadházy Ákos azt is írja: „a pocsék üzlet hírére persze bedőltek a részvények, de a pórul járt kisrészvényesek hiába fordultak hozzá, a Varga Mihály által vezetett Nemzeti Bank szerint minden rendben volt az ügylettel”. Az Alteo árfolyama valóban pocsékul alakult az elmúlt egy évben, a tavaly júniusi 5500 forintos szintről idén júniusra 3220 forintig esett, most 3600 forint körül van, amit nagyjából 35 százalékos árfolyamvesztést jelent. A társaság hitelminősítői megítélése is nagyot romlott, június elején az addigi BBB- szintről egy kategóriával lejjebb, BB+ kategóriába sorolták át, méghozzá a további leminősítést valószínűsítő negatív kilátással.
A kisbefektetők „készek felvetni a menedzsment hűtlen kezelésének kérdését is”.
Hadházy bennfentes kereskedelem, csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt tett feljelentést az Alteo részvények ügyében.
Alteo és Waberer's részvények cseréltek gazdát ilyen módon.