Nagyon megy a tengeri éleslövészet mostanában, alig néhány órája írtuk meg, hogy kínai hadihajók éleslövészetet tartottak Japán kizárólagos gazdasági övezetében, aztán jött a hír, hogy orosz hadihajók is éleslövészetet rendeztek a brit partok közelében, a La Manch csatornában, izgalmas első napja lett tehát az új brit miniszterelnöknek.

A Neustrashimy elnevezésű orosz hadihajó hétfőn Plymouthtól körülbelül 74 kilométerre délre hajtott végre ritka éleslövészetet, miután a brit hatóságok számára váratlanul bejelentette, hogy tüzet nyit, majd 30 perces gyakorlatot tartott Plymouthtól délre.

Neutrashimyy Fotó: MC2 Mike Banzhaf/U.S. Navy

Ritkának számít, hogy egy hadihajó ilyen rövid előzetes bejelentéssel tartson éleslövészetet nemzetközi vizeken, egy másik ország közelében, ezeket a gyakorlatokat általában jóval korábban jelzik. Ugyanakkor, ha a szükséges biztonsági figyelmeztetéseket kiadják, ez jogszerű.

A Neustrashimy váratlanul közölte, hogy lövészetet fog végrehajtani, és arra kérte a mozgását addig figyelemmel kísérő brit hadihajót, hogy húzódjon biztonságos távolságra. Az orosz hadihajók 2026 nagy részében brit felségvizek közelében hajóztak. Múlt hónapban egy másik fregatt, az Admiral Grigorovichot figyelmeztető lövéseket adott le néhány száz méterre egy brit kedvtelési célú vitorlás két utasától a Wight-szigettől délre. A Neustrashimy a hónap elején érkezett a brit partok közelébe, leváltva az Admiral Grigorovichot, amely három hónapos, elhúzódó bevetésen vett részt. Az orosz hadihajók időnként olajszállító tartályhajókat kísérnek, máskor pedig pusztán pszichológiai nyomásgyakorlás céljából vannak jelen, illetve azért, hogy lekössék a brit haditengerészet erőforrásait a folyamatos megfigyelésükkel. (Guardian)