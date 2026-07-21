Pöcsfejválogatott 2026

A 48 csapatos, Trumppal és reklámszünetekkel terhelt világbajnokság nem sikerült olyan rosszul, ahogy attól előzetesen félni lehetett. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lett volna bőven anyag, amiből összeválogathattuk immár 24 éve tartó sorozatunk 2026-as kiadását. Felesleges senkik, akiket azonnal elfelejtettünk, és persze a nagy mellénnyel érkezők, akik pofára esését évtizedek múlva is röhögve idézzük fel. Még akkor is, ha 2030-ban 64, utána Szaúd-Arábiaban 128 csapatos világbajnokságot kell végigszenvednünk, félidőnként három nyolcperces reklámszünettel. 2002, 2004, 2006, 2010, 2014, 2016, 2018, 2021, 2022 és 2024 után ismét itt a pöcsfejválogatott.
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5 francia, 3 holland és 2-2 portugál, spanyol és belga válogatottnyi focista lesz ott az idei vébén. A 2022-ben elődöntős marokkóiak a hazacsábítás legnagyobb mesterei, de most már Curacaótól Irakig minden sok bevándorlót kibocsátó ország ezzel a taktikával játszik.
A 24-re bővített mezőnyben voltak meccsek, amiken 22 kétballábas és ellenszenves férfi untatta 90 percen át a világot. Nem volt könnyű, de sikerült közülük is kiválasztani a 11 legköcsögebbet.
22 év kellett, de végre sikerült egy magyarnak is bekerülnie. Mellette lábakat törő hátvédek, passzképtelen középpályások, gólképtelen csatárok, és az ember, aki nem hajlandó befejezni a főszereplést.
Bizonytalan kapus, favágó hátvédek, ötlettelen középpályások és gólképtelen csatárok. A kispadon pedig az ember, aki alatt szétesett a csapat. Jézus úr isten mi lesz itt négy év múlva, 48 csapattal.
Önmagukat és történelmüket megalázó nagy csapatok, béna és durva kicsik. Hány csapat volt egyáltalán ezen a vébén, amit ne verne meg simán egy Villarreal vagy egy West Ham? Ezek voltak a játékosok, akiket még nézni is rossz volt a 2018-as világbajnokságon.
Bizonytalan kapus, favágó hátvédek, ötlettelen középpályások és gólképtelen csatárok. A kispadon pedig az ember, akinek hét éve abba kellett volna hagynia.