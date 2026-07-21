Foci-Vb 2026

Pöcsfejválogatott 2026

futball

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A 48 csapatos, Trumppal és reklámszünetekkel terhelt világbajnokság nem sikerült olyan rosszul, ahogy attól előzetesen félni lehetett. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lett volna bőven anyag, amiből összeválogathattuk immár 24 éve tartó sorozatunk 2026-as kiadását. Felesleges senkik, akiket azonnal elfelejtettünk, és persze a nagy mellénnyel érkezők, akik pofára esését évtizedek múlva is röhögve idézzük fel. Még akkor is, ha 2030-ban 64, utána Szaúd-Arábiaban 128 csapatos világbajnokságot kell végigszenvednünk, félidőnként három nyolcperces reklámszünettel. 2002, 2004, 2006, 2010, 2014, 2016, 2018, 2021, 2022 és 2024 után ismét itt a pöcsfejválogatott.

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