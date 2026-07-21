Szerdán kiürítve megnyitják a Louvre-ban a termet, ahonnan koronázási ékszereket loptak tavaly az évszázad műkincsrablásában

Október közepén hatolt be egy négytagú banda a világhírű párizsi múzeumba, és annak Galerie d'Apollon nevű terméből alig négy perc alatt nyolc felbecsülhetetlen értékű koronaékszert loptak el. Valójában persze felbecsülhető értékűeket, a nyolc ékszer 88 millió euróra volt biztosítva. Az eltűnt ékszereket egy kivételével azóta sem sikerült megtalálni – a III. Napóleon felesége, Eugénia császárné által az 1800-as években viselt, 1354 gyémánttal díszített koronát menekülés közben hagyták el a rablók –, noha már tavaly novemberre elfogták mind a négy betörőt.

A múzeum azóta zárva tartotta, de most szerdán, kilenc hónappal az évszázad műkincsrablásának számító betörés után újra kinyitja ezt a termét. Csakhogy a Galerie d'Apollonban korábban kiállított gyűjteményeket és értékes tárgyakat egy ablaktalan helyiségbe vitték át.

A Louvre a termet „ismét csodálatos galériaként fogja bemutatni a látogatóknak” – mondta Christophe Leribault, a múzeum igazgatója. Az értékes tárgyak eltávolítása után a művészi fal- és mennyezetdíszek ismét hangsúlyosan láthatóvá válnak a múzeum vezetése szerint.

A Galerie d'Apollon a Louvre egyik legpompásabb termének számít, jegyzi meg az újranyitásról beszámoló Spiegel. Mennyezetét Charles Le Brun tervezte, majd később olyan művészek, mint Eugène Delacroix, továbbfejlesztették. Leribault a termet a versailles-i Tükörteremhez hasonlította, és az eredeti királyi palota egy darabjáról beszélt, amelyet a látogatók ma újra felfedezhetnek a múzeumban.