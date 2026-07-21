Szuperválogatott 2026

Szemben a négy évvel ezelőttivel, a döntő borzalmas volt. Az addig vezető útra viszont nem lehetett panasz, különösen annak fényében nem, hogy micsoda félelmek voltak itt a 48 csapatos vébével kapcsolatban. A csoportmeccsen megkaptuk a szórakoztatást a legnagyobb sztároktól, az egyenes kieséses szakaszban pedig lépésről lépésre fokozódott a színvonal és a feszültség, egészen a két drámaian tökéletes elődöntőig. Donald Trump és a csicska FIFA révén pedig még olyan átpolitizált belenyúlást is kaptunk, amin mindenki nyugodtan felháborodhatott úgy, hogy közben semmiféle valós hatása nem volt a tornára. A végén pedig megérdemelten nyert a messze legjobb. 2006, 2010, 2014, 2016, 2018, 2021 2022 és 2024 után ismét itt a szuperválogatott.
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A kapus, aki bemászott az ellenfél fejébe. Egy 20 éves középhátvéd. Mbappé, és az ember, aki elvette Mbappétól a labdát. A francia, aki 31 évesen teljesen megújult. És persze Messi. Ők voltak a 2022-es világbajnokság legjobbjai.
Nem emlékszünk az utóbbi néhány évtizedből olyan tornára, ami után szinte mindenki egyetértett volna abban, hogy jó volt. És ez elsősorban ennek a 11 játékosnak volt köszönhető.
Nem a 2016-os Eb volt minden idők legjobb focitornája. Három portugál, két-két német, walesi és francia, egy horvát, egy belga és egy olasz viszont itt is tudtak emlékezeteset alkotni. Ők voltak a legjobbak
A kapus, aki bemászott az ellenfél fejébe. Egy 20 éves középhátvéd. Mbappé, és az ember, aki elvette Mbappétól a labdát. A francia, aki 31 évesen teljesen megújult. És persze Messi. Ők voltak a 2022-es világbajnokság legjobbjai.
Sok gól! Csillogó sztárok! Tengernyi néző! Az örök nosztalgiázók fanyaloghatnak, de az első 48 csapatos vébé csoportköre bőven felülmúlta a várakozásokat.
Egy nagyon öreg hátvéd és egy nagyon fiatal csatár. Egy kapus, aki vállán vitte a csapatot. Az alpesi futball legnagyobbjai. És a spanyol, akinek még a baszkok is drukkolnak. Ők voltak a 2024-es Európa-bajnokság legjobbjai.