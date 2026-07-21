Foci-Vb 2026

Szuperválogatott 2026

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Szemben a négy évvel ezelőttivel, a döntő borzalmas volt. Az addig vezető útra viszont nem lehetett panasz, különösen annak fényében nem, hogy micsoda félelmek voltak itt a 48 csapatos vébével kapcsolatban. A csoportmeccsen megkaptuk a szórakoztatást a legnagyobb sztároktól, az egyenes kieséses szakaszban pedig lépésről lépésre fokozódott a színvonal és a feszültség, egészen a két drámaian tökéletes elődöntőig. Donald Trump és a csicska FIFA révén pedig még olyan átpolitizált belenyúlást is kaptunk, amin mindenki nyugodtan felháborodhatott úgy, hogy közben semmiféle valós hatása nem volt a tornára. A végén pedig megérdemelten nyert a messze legjobb. 2006, 2010, 2014, 2016, 2018, 2021 2022 és 2024 után ismét itt a szuperválogatott.

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