Trump szerint nem fogják letartóztatni Benjamin Netanyahut, amikor az Egyesült Államokba érkezik

Donald Trump közölte, hogy Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt nem fogják letartóztatni, amikor az Egyesült Államokba látogat a szeptemberi ENSZ Közgyűlésre. Bár közösségi média posztjában közvetlenül nem utalt erre, pár nappal korábban Zohran Mamdani, New York polgármestere kijelentette, hogy vizsgáltatja ezt a lépést.

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„Benjamin Netanjahut semmilyen formában nem fogják letartóztatni, amíg az Amerikai Egyesült Államokban tartózkodik” – írta Trump a Truth Socialön. A hágai székhelyű Nemzetközi Büntetőbíróság 2024-ben elfogatóparancsot adott ki Netanjahu ellen a gázai háború során elkövetett háborús bűnök miatt. Izrael elutasítja a bíróság joghatóságát, és tagadja, hogy háborús bűnöket követett volna el.

„Úgy vélem, hogy Netanjahu miniszterelnöknek Hágában a helye. Ő egy háborús bűnös, akit a Nemzetközi Büntetőbíróság vád alá helyezett” – nyilatkozta Mamdani a New York Times „The Interview” című videó-podcastjában. Izrael vasárnap X-bejegyzésben reagált Mamdani megjegyzéseire, amelyben a Nemzetközi Büntetőbíróságot „álbíróságnak”, a Netanjahu ellen kiadott letartóztatási parancsot pedig „hamisnak” nevezte. (Reuters)