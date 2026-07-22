Akár nem képesek, akár direkt nem akarnak normálisan megszervezni egy sajtótájékoztatót Orbánék, ez sehogy sem néz ki jól

„Türelem, türelem, nem kell kapkodni, de nem néz ki jól” – mondta G. Fodor Gábor fideszes elemző 101 napja, pár órával azelőtt, hogy világos lett: a Fidesz vastagon elveszítette a választást. Aztán elfogyott a türelem, és jött a kapkodás, a múlt héten pedig már lemondott Gulyás Gergely Fidesz-frakcióvezető, és Szijjártó Péter volt külügyminiszter kicsekkolt a parlamentből egy kínai autógyár ajánlatáért, vagyis összeomlóban van a Fidesz.
Most viszont, hogy az amerikai foci-vb-ről hazatért Orbán Viktor, aki 20 évig volt miniszterelnök és 36 évig parlamenti képviselő, de már csak a Fidesz elnökeként hívott össze sajtótájékoztatót a párt Lendvay utcai székházába, a saját szememmel győződtem meg róla, hogy ez tényleg gatya, sőt, rottyon van a gatya.
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Miért van dögrováson a Fidesz, és miért esnek egymásnak az orbánisták? Miért ment el Szijjártó? Mit üzen, hogy Orbán az amerikai focivébén van? Ezekről beszélgettünk a 444 stúdiójában.
Az FTC korábbi szurkolói koordinátora, akit korában gyilkosságért elítéltek, és arról lett híres, hogy a Fidesz székházánál nekiment a diáktüntetőknek, most a saját otthonában lőtt rá gumilövedékkel F. Pálra.
Ahogy az önkény erősödik, a Fidesz is erősödik – magyarázta az ellenállást hirdető volt miniszterelnök.
Magyar Péter szerint akár aláírja a módosítást, akár nem, Sulyok Tamás napokon belül menni fog. Azt pedig sajnálja a miniszterelnök, hogy Gulyás Gergely Fidesz-frakcióvezető nem mondott le korábban. Ez volt a parlament hétfői ülésnapja percről percre.
A volt miniszterelnök az őrjöngő és ugató amerikai streamer, IShowSpeed videójában bukkant fel, a felvétel alapján nem örült a spanyolok győzelmének.
Legvégső idők küszöbén állunk, Égi Bárány kora jövel! A kegyelmes Öreg Isten útszéli harcosa kimondta: Belzebub Weber dögvészt s pusztulást hozna a gyepűre, de a mélyfajmagyar biomasszán nem fog a rontás. Halld hát szavamot, germán pokolfajzat!
„Isten óvja Magyarországot!” - üzente az Államokból Sulyok aláírására reagálva. A Fidesz frakciója önkénnyel szembeni még meglévő eszközeivel élni fog.
Egy külvárosi szex shop és egy krematórium között.
Havasi Bertalan önkényt emlegetett, aztán elmondta az ügyészség, miért jártak el.
Bármilyen problémáink is vannak most, ne feledjük: volt már sokkal rosszabb is, a Medgyessy–Gyurcsány–Bajnai-kormányok alatt például mind kínhalált haltunk.