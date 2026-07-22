Állatvédelmi „Kánikula Program” indul

Az Élő Környezetért Felelős Minisztérium és a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány elindítja az állatvédő szervezeteket és ebrendészeti telepeket segítő Kánikula Programot. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter elmondta, hogy az extrém hőség nemcsak az embereket viseli meg, hanem az állatokat is, ezért a Kánikula Program „kétféle segítséget kínál az állatvédő szervezetek és ebrendészeti telepek számára”.

Ahogy írják az alapítvány oldalán, vízhiány, vízszállítási nehézség, hűtési probléma vagy tartós áramkimaradás esetén is segítséget lehet kérni, emellett az állatvédő szervezetek és ebrendészeti telepek 120 000 forint értékű Kánikula csomagra pályázhatnak „a készlet kimerüléséig”.

Vízhiány esetén az Alapítvány a Védelmi Igazgatási Hivatallal partnerségben igyekszik megoldást találni, indokolt esetben ivóvíz vagy használati víz szállításának, illetve a működéshez és hűtéshez szükséges ideiglenes áramellátásnak a lehetősége is vizsgálható.

A Kánikula csomagra azok a Magyarországon működő, állatvédelemmel foglalkozó civil szervezetek pályázhatnak, amelyek állatmenhelyet, tartós befogadói hálózatot vagy más megfelelő állatelhelyezési helyet működtetnek, valamint az ebrendészeti telepet fenntartó vagy üzemeltető jogi személyek. A támogatás 100 százalékos, vissza nem térítendő, természetbeni támogatás, önrész nem szükséges.