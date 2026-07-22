Az ukrajnai háború után a közel-keletinek is óriási nyertese a norvég olajipar

Alig három hónap alatt 11,5 milliárd dollár (adózás előtti) nyereséget ért el a norvég állami energiavállalat az idei második negyedévben, nem kis részben a közel-keleti háborúnak köszönhetően - írja a Guardian. Az Equinor ezzel majdnem megduplázta a tavalyi profitját.

A vállalat eredményét az iráni háború miatt megugró energiaárak igencsak megdobták, de a konfliktus kezdetén ők is növelték az olaj- és gáztermelésüket, duplán kihasználva, hogy a Brent típusú kőolaj ára a tavalyi 60-70 dollárhoz képest idén a 70 és száz dollár közötti tartományban mozgott.

A norvég Equinor egyik LNG-létesítménye Hammerfestnél. Fotó: OLE BERG-RUSTEN/AFP

Az olajárak ugyan egy időre visszaestek a Trump és Teherán közötti tűzszüneti megállapodás után, de aztán a konfliktus kiújulásával ismét emelkedni kezdtek: a Brent ára szerdán 95 dollárig nőtt.

Az Equimor 67 százalékban norvég állami tulajdonban van, a norvég állam a teljes energiaszektorban csak tavaly, egyetlen évben 664 milliárd norvég korona bevételre tett szert - ez nagyjából 22 ezer milliárd forintnak felel meg. Az ukrajnai háborúnak anyagi értelemben szintén Norvégia az egyik legnagyobb nyertese.