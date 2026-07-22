Bántalmazás miatt emeltek vádat négy mentőápoló ellen Pécsen

Folytatólagosan és csoportosan elkövetett bántalmazás miatt emelt vádat az ügyészség négy mentőápoló ellen, amiért többször ájulásig vertek egy, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Klinikai Központ Sürgősségi Klinikájára beszállított, onnan távozni szándékozó ittas férfit tavaly novemberben – közölte a Baranya megyei Főügyészség.

A tájékoztatás szerint a pécsi sürgősségi klinikán dolgozó négy ápoló tavaly november 5-én egy korábban az utcán szerzett fejsérülése miatt szállított be a betegellátó osztályra egy ittas férfit, akit a detoxikálóban helyeztek el. A férfi azonban nem akart ott maradni, kiabált és többször ököllel beleütött az ajtóba.

Ekkor a mentőápolóként és diplomás ápolóként dolgozó vádlottak többször is bementek hozzá, és hol együtt, hol felváltva folyamatosan bántalmazták a férfit. Az ápolók a férfi fejét és arcát ököllel és tenyérrel ütötték, fejen és lábon rúgták, kabátját a fejére tették, egyikük pedig le is köpte őt. A férfi közben többször is elájult.

A Pécsi Járási Ügyészség folytatólagosan elkövetett, közfeladatot ellátó személy eljárásában csoportosan elkövetett bántalmazás és más bűncselekmény miatt emelt vádat a négy pécsi ápoló ellen, és felfüggesztett szabadságvesztést, valamint egészségügyi foglalkozás gyakorlásától eltiltást indítványozott az elkövetőkkel szemben. (MTI)