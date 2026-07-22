Börtönbüntetést kértek egy Michelin-csillagos étterem tulajdonosára, amiért hangyákkal díszítették a desszertet

Dél-koreai ügyészek egy év letöltendő börtönbüntetést kértek egy Michelin-csillagos étterem tulajdonosára, akit azzal vádolnak, hogy hangyákat használt desszertjei díszítésére – írja a BBC a koreai sajtó alapján.

A hangyák ugyanis nem szerepelnek azon a tíz rovarfajon, amelyek emberi fogyasztását a dél-koreai jogszabályok engedélyezik, ellentétben például a szöcskékkel, a sáskákkal és a kétfoltú tücskökkel. Az ügyészek azt is indítványozták, hogy a két Michelin-csillagos éttermet 20 millió dél-koreai wonra (mintegy 4,2 millió forintra) bírságolják.

A tulajdonos elismerte, hogy hangyákat szolgált fel, de azzal védekezett, hogy azok csupán az étterem 15 fogásos menüjének egy kis részében szerepeltek: szorbetek tetejére kerültek díszítésként, és a vendégeket tájékoztatták arról, hogy kérhetnek helyettük más feltétet is. A vendégeknek csupán 60 százaléka választotta a hangyás változatot, míg a többiek fermentált ecettel vagy ehető virágokkal díszített alternatívát kaptak.

A nyomozók becslése szerint az étterem négy év alatt mintegy 49 ezer, az Egyesült Államokból és Thaiföldről importált hangyát használt fel több különböző fogás elkészítéséhez. Az egészségügyi hatóságok megállapították, hogy az étteremben használt hangyák akár 55-ször több nehézfémet tartalmaztak, mint a fogyasztásra szánt rovarok általában.