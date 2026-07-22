Egy nappal azután, hogy Magyar kormányzati vizsgálatokat jelentett be a BYD-nél, ellenőrök jelentek meg Szegeden, a kormány szerint Orbánék vendégmunkásokkal akarták feltölteni a gyárat

Szijjártó Péter BYD-s szerződése után a kormány napokon belül nekiment a Szegeden autógyárat építő kínai óriásvállalatnak. Hétfőn a Parlamentben Magyar Péter jelentette be, hogy átnézik Szijjártó valamennyi döntését, tárgyalását és állami kötelezettségvállalását a BYD magyarországi beruházásával kapcsolatban, szerdán pedig egyszerre két kapcsolódó hír is napvilágot látott, és ebből az egyik nem kommunikációs gyakorlat volt, hanem a már elindult helyszíni vizsgálatról szólt.

Előbb azonban a szöveg: a kormány azt hangsúlyozza, hogy a BYD nem magyarokkal, hanem sok ezer külföldi vendégmunkással akarta feltölteni a szegedi gyárat. Erről Velkey György László külügyi államtitkár posztolt szerdán, azt állítva, a kínai gyárba szinte ugyanannyi csoportos munkavállalási engedélyt kértek és kaptak nem uniós munkavállalók számára, mint amennyi munkahelyet ígértek.

Fotó: DAVID BALOGH/Xinhua via AFP

Hogy pontosan hány engedélyről van szó, nem derül ki Velkey posztjából, de az államtitkár szerint

„itt sok ezer munkahelyről beszélünk. Tehát még egyszer: ahány ezer munkahely, szinte ugyanannyi vendégmunkás munkavállalói engedélykérelem.”

Velkey szerint a BYD-nál munkába álló Szijjártó Péter – mivel külügyminiszterként ő tárgyalta le a beruházási szerződést, ő szorgalmazta a nemzetgazdaságilag kiemelt státusz biztosítását és a kínai munkavállalók vízumkérelmének gyorsított eljárását is – „pontosan tudja, hogy a BYD és alvállalkozói a szegedi beruházásnál szinte ugyanannyi harmadik országbeli munkavállaló számára kértek és kaptak csoportos munkavállalási engedélyt a magyar hatóságoktól, mint ahány munkahelyet ígértek”.

Az államtitkár szerint ez azt jelenti, hogy „a hosszú éveken át migránsokkal riogató Orbán-kormány nem magyar munkavállalókkal tervezte feltölteni a majdani BYD-s álláshelyeket, hanem harmadik országbeliekkel”. „Ennyit a bukott kormány híres szuverenitásvédelmi harcairól” – írta Velkey.

Velkey György László a Parlamentben Fotó: Németh Dániel/444

A vendégmunkásokra alapozó szegedi BYD-beruházást, illetve azon keresztül a Fideszt Magyar Péter már a választás előtt is szívesen bírálta. „Kínai érdekből, nagyjából tízezer Fülöp-szigeteki munkással telepítenek nektek egy óriási gyárat Szegedre, ahol munkaerőhiány van” – mondta még 2025 márciusában a szegedi Széchenyi téren.

Azóta a Magyar-kormány júniusban meghirdette a vendégmunkásstopot. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem lehet új vendégmunkás tartózkodási engedélyt kérni, azaz bezárják a céges szempontból legegyszerűbb csoportos munkaerő-kölcsönzős csatornát.

A korábbi enegdélyek ugyanakkor érvényben maradtak, azok meg is hosszabbíthatók, és vannak más jogi lehetőségek is harmadik országbeli (vagyis nem uniós) állampolgárok számára: lehet például gyárépítésekre „beruházás megvalósítása céljából kiállított munkavállalási célú tartózkodási engedélyt” kérni, és mint a Telex írta egy korábbi cikkében, azok is dolgozhatnak a BYD-gyárban, akiket a cégen belül egy másik országból oda helyeznek át.

Dolgozók a BYD komáromi üzemében Fotó: DAVID BALOGH/Xinhua via AFP

Egy részükre valószínűleg szükség lenne Szegeden is. A tervezettnél lassabban épülő BYD-gyárban a vállalat vezérigazgatója szerint akár 20 ezer embernek adnának munkát – igaz, ez távlati cél, egyelőre bizonyára kisebb létszámmal terveznek. Kérdéses, hogy külföldiek nélkül honnan találhatnának elegendő magyar munkaerőt. Mint a Szegeder is megírta, Csongrád-Csanád megyében csak 1600 álláskeresőt tartanak nyilván.

Mindeközben Magyar hétfői bejelentése után röviddel máris megkezdődtek a helyszíni ellenőrzések a BYD-üzemben. Erről egy kínap lap számolt be elsőként. A hongkongi South China Morning Post szerdai cikke szerint előző nap magyar ellenőrök érkeztek az épülő gyárba. Forrásaik szerint a hatóságok a dolgozók papírjait ellenőrizték, átnézték a tartózkodási engedélyeket, a társadalombiztosítási kártyákat, a szerződéseket és az egyéb dokumentumokat is.

A hongkongi lap szerint néhány vállalati vezető attól tart, hogy a BYD-ügy negatív hatással lehet a Magyarországon működő többi kínai cégre is. Egy szintén nálunk élő kínai cégvezetőtől úgy tudják, hogy a magyar hatóságok hétfőn egy, az akkumulátor-ellátási láncban részt vevő kínai vállalatnál is ellenőrzéseket végeztek, vizsgálták a munkaügyi és környezetvédelmi szabályok betartását és az importengedélyeket.

Egy Debrecenben működő másik kínai cég belső levelezésben külön kérte a partnereit, hogy figyeljenek a magyar munkaügyi törvények betartására, és győződjenek meg arról, hogy a munkavállalók rendelkeznek-e minden szükséges dokumentummal, mert a magyar hatóságok mostanában szúrópróbaszerű ellenőrzéseket végeznek – írta a lap.

A szabályok betartásával kapcsolatban a szegedi BYD-beruházásnál is merülhetnek fel kérdések. A kínai autógyárnak Magyarország mellett többek között Brazíliában is van egy nagyberuházása, és itt a hatóságok 2024-ben 200 kínai vendégmunkást mentettek ki, akikről azt állították, hogy „rabszolgasághoz hasonló” körülmények között tartották őket – elkobozták az útleveleiket, fegyveresen őrizték őket, a fizetésük nagyobb részét visszatartották.

Orbán Viktor és Vang Csuan-fu, a világ legnagyobb elektromosautó-gyártó cége, a kínai BYD alapító elnöke a cég sencseni gyárában, 2023. október 19-én Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Mint arról Anthony Lawrence brit újságíró ír, a kínai vendégmunkásokat a BYD alvállalkozói valójában rotálták a brazíliai, a magyarországi és a szintén párhuzamosan futó törökországi építkezések között. Ezt a kínai vállalatok beszállítóinak munkakörülményeit vizsgáló amerikai nonprofit szervezet, a China Labor Watch állapította meg az áprilisi szegedi vizsgálata után, miután ötven dolgozóval készítettek interjúkat. Jelentésük szerint a BYD egyik magyarországi fővállalkozója, az AIM Construction Hungary korábban China Jinjiang Construction Hungary néven volt bejegyezve, ténylegesen pedig ugyanahhoz a konglomerátumhoz tartozott, amelyiknél a visszaélések – hasonló cégnév alatt – Brazíliában történtek.

A China Labor Watch szerint a magyar felügyeleti szerv is dokumentálta, hogy a magyar BYD-gyáron dolgozó kínai vendégmunkások nem kapnak túlórapótlékot a napi tízórás fix munkájukért, noha ezt a hazai munkajog előírja, és állítólag arra kérték a cégnél a munkásokat, hogy hazudjanak az ellenőröknek a munkaidejükről.

A kínai elektronosautó-beruházás elleni kampányok és a szigorúbb fellépés persze jól illeszkedik a kínai autóipar elleni keményebb politikát követelő európai hangok közé, így a hasonló jelentések esetében érdemes szem előtt tartani a politikai kontextust. Ahogy a magyar hatóságok hirtelen buzgalma kapcsán is.