Egy újabb, gyorsan terjedő erdőtűz tört ki Dél-Franciaországban

Egy gyorsan terjedő tűzvész tört ki kedden Dél-Franciaországban, Var megyében, emiatt 2500 hektár égett le, és 400 embernek kellett elhagynia otthonát.

Fotó: THIBAUD MORITZ/AFP

A helyi hatóságok közlése szerint körülbelül 1100 tűzoltó harcolt a lángokkal egész éjjel, szerda reggelre pedig még nem sikerült megfékezni a tüzet, de úgy látják, hogy a szél ma „kedvezőbb” lesz.

Fotó: THIBAUD MORITZ/AFP

A Var megyei hatóságok szerint szerdán 2300 háztartás maradt áram nélkül, főként Cotignacban. A kitelepítések főként Ponteves, Cotignac, Sillans-la-Cascade, Correns és Montfort-sur-Argens környékén történt.

Fotó: THIBAUT DURAND/Hans Lucas via AFP

Július első felében is hatalmas erdőtűz volt Franciaországban: a Párizs közelében tomboló hatalmas erdőtűzzel kapcsolatban két embert is letartóztattak, egyikőjük egy önkéntes tűzoltó volt, aki kedden beismerő vallomást tett. (Reuters)