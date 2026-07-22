Erre a fesztiválra sem úgy érkeznek a fideszes srácok, mint régen

Nézem a programlistát, valami nem oké.
Schiffer András minden nap fellép, sőt ő elemzi majd Orbán Viktor tusványosi előadását. Ezzel semmi baj, legfeljebb szomorú. Deutsch Tamás egykori kampányfőnökével, Hont Andrással vitatkozik. Ebben sincs semmi meglepő.
Na de hogy Takács Péter olyan vitát moderáljon, ahol a magyar nyelvvel hadilábon álló megafonos Szakács István vitapartnerként van jelen? Persze nagy sztár most Szakács, tényleg elég furcsa ügyben vitték el a rendőrök, na de hogy egy egészségügyi államtitkár kérdezgesse?
Hol van Lázár János? Hol Szijjártó? (A BYD-nél.) Kósa Lajos? (Egyet moderál.) Hankó Balázs? (Egyre mélyebbre bukik az NKA-botrányba.) Csák János sehol. Merre jár Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Nagy István? A kampányba belebukott Orbán Balázs sem tud már a Ruff Bálint alatt megszűnő MCC sátrában beszélgetni. A szuverén Lánczi András már civil. A gyúlékony Kocsis Máté sehol, az ilyenkor mindig mosolygós Semjén Zsolt dettó. Lentulai Krisztián a hotelben maradt.
A Tisza sincsen sehol. Ugyan voltak, akiket hívtak, Németh Zsolt nem volt hajlandó meginvitálni az ellenfeleit „minősíthetetlen hangnemben” sértegető Magyar Pétert, aki az e heti parlamenti ülésen már arról beszélt, kiállna egy vitára Orbánnal.
A fesztivál nyitónapján az egyik szervező-alapító, Toró T. Tibor rendhagyónak nevezte az idei alkalmat, mert „a dolgok úgy történtek, hogy a magyar kormány képviselői nem lesznek jelen” a rendezvényen – azon fognak dolgozni, hogy a következő években a Tisza is képviselje magát. A másik alapító, a fideszes Németh Zsolt szerint volt már ilyen, és nem mindig bánták, hogy így történt – derül ki a Telex tudósításából.
Az eddig ellenzéki kerekasztalnak is csúfolt művitán a Fideszen kívül a mindössze hat képviselős Mi Hazánk képviselteti magát Dúró Dóra személyében. A fideszes frakcióvezetői pozícióból két hete váratlanul távozó Gulyás Gergely lemondta a beszélgetését a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget (RMDSZ) vezető Kelemen Hunorral – a moderátor a Transtelextől értesült.
Mi van a fideszes srácokkal? (A pestiek megszűnnek.) 35 éven át minden nyáron bepakoltak, kikocsiztak vagy repültek Erdélybe a hegyek közé, aztán tolták a rövidnadrágos politikát. Állítólag régen vitatkoztak is. Én három éve jártam ott először, vitának nyomát nem láttam azóta se, legfeljebb az erdélyi magyarokat képviselni kívánó pártok között.
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Mindenkit kirúgtak az egyik legputyinistább fideszes propagandaoldaltól, pedig rendszeresen túlteljesítettek. Szolidaritás helyett maximálisan indokolt a sztepptánc a moszkovita szennylap sírján.
Tusványosi beszédének gerincét az adta, hogy Brüsszel hogy sodor mindenkit világháború felé, az érvelésben erősen előbújt az orosz narratíva is. Emellett bátorította a Tisza miatt talán kicsit elkenődött saját tábort, és nem maradhatott el a burkolt buzizás sem, miszerint a homoszexuális házasság dönti össze a Nyugatot.
„Eldöntöttük, hogy újra erős politikai közösséget építünk. Ez a történet most nem a Fideszről vagy a Tiszáról kell szóljon, hanem arról, milyen Magyarországon szeretnénk élni” – közölte az előző kormány űrbiztosa.
Ezek szerint nem a legjobban.
Állítja, személyesen beszélt arról Orbán Viktorral, hogy bár a személye fontos a közösség számára, „van egy része az országnak, amely elsősorban miatta utasítja el a Fidesz politikáját”.
Tusványosi jegyzetek: a férfi a béketervvel, az alvó kínai diplomata, a próféta és annak története, hogy bár végre kaptam levegőt, a hatalmi logika fullasztóan hat a közéleti vitákra.
Tusványoson próbáltuk megkérdezni a Fidesz frakcióvezetőjét, aki igyekezett nem válaszolni. Aztán mégis visszafordult.
Elvégre „Tusványos a demokrácia és a párbeszéd kultúrájának rendezvénye”.
Tusványoson idén is úgy láthattuk a rendszer üzemeltetőit és rajongóit, ahogy máshol sosem.
A kormánypárti publicista Tusványoson beszólt Magyar Péternek és a mocskos fideszesező fiataloknak. Közben pedig kimondta, hogy bármit gondol Orbán Viktor, a puncsfagyi igenis szar.
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke azt mondta, reméli, ehhez nem járult hozzá a magyar miniszterelnök.
Pedig a Megafon másik arca, Bohár Dániel előző nap még azt mondta, nem propagandista, hanem arról gyártott tartalmat, amit gondol és amiben hisz.
Volt az illiberálisozó, volt a trumpos. Volt a kevert fajúzó, volt az agresszív törpéző. Orbán szeret egy-egy erős képet bedobni a beszédeibe, de igazából mindegyik tusványosi előadása ugyanarról szól. A kérdés, hogy az új belpolitikai helyzet elég-e ahhoz, hogy szakítson a hagyományokkal.
Tusványoson voltak állítólagos marxisták, akikkel kedélyesen cseverésztek a Fidesz-közeli eszmetörténészek. Voltak fesztiválozók, akik szerint Magyarország problémáit a Fideszen belüli változtatással kell megoldani. Sátrazós-vonatozós riport a 33. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborról.
Ahogy az önkény erősödik, a Fidesz is erősödik – magyarázta az ellenállást hirdető volt miniszterelnök.
Rottyon van a gatya: állítólag nem volt internet a pártszékházban, ezért egy kocsibejárón nyomakodva lehetett 20 percig egy 6 sávos út és egy zajos építkezés között a tűző napon kérdezni a Fidesz elnökét arról, hogyhogy olyasvalaki lett a párt frakcióvezetője, aki még 2009-ben is az SZDSZ jelöltje volt.
Orbán Balázs a tehetséggondozást sajnálja, de közben az MCC a Fidesz ideológiai hátterének egyik legfontosabb intézménye volt.
Az elkényelmesedett kormánypárt politikusai nem tudtak felpörögni Tusványosra, erejükből csak a zenészek, a fiatalok és a tiszások ekézésére futotta. Látszólag a Simion-ügy miatt sem aggódnak, pedig találkoztunk fesztiválozókkal, akik szerint Orbán kiállása az erdélyiek arcon köpése volt.
Dedó, őzike csoport, piros labda, homokozólapát, családi veszekedés és el nem mosott edények. A Fidesz alelnöke szerint az EU ahhoz is gyáva, hogy megszakítsa a soros elnökségünket, így marad a piszkálódás.
A kisebb pártok frakcióvezetői/frakcióvezető-helyettesei meglepően sok mindenben egyet tudtak érteni a kormányzati politikusokkal.