Felmondott a sárvári fürdő stratégiai igazgatója

Azonnali hatállyal felmondott a Sárvári Gyógyfürdő stratégiai igazgatója, Zelles Zsolt, aki augusztus 1-től lett volna a létesítmény megbízott ügyvezetője – írja az ugytudjuk.hu.

Ahogy azt korábban megírtuk, még tavasszal büntetőeljárás indult annak gyanújával, hogy valós munkavégzés nélkül fizetnek munkabért a sárvári, önkormányzati tulajdonú fürdőnél egy L. P. monogramú személynek. Mivel a gyógyfürdő a sárvári önkormányzat tulajdona, így a testület azonnali felügyelőbizottsági ülést hívott össze, ahol vizsgálóbizottságot állítottak fel.

A lezajlott vizsgálat eredményét ugyan nem ismertették nyilvánosan, de az azt tárgyaló zárt testületi ülést követően kezdeményezték Kántás Zoltán ügyvezető munkaszerződésének közös megegyezéssel való felbontását. A testület úgy határozott, hogy pályázatot írnak ki az ügyvezetői posztra, addig pedig a létesítmény stratégiai igazgatóját, Zelles Zsoltot bízzák meg az ügyvezetői teendők ellátásával.

Zelles most közölte, hogy azonnali hatállyal felmond. A sárvári képviselő-testület várhatóan pénteken ismét rendkívüli ülésen tanácskozik, hogy megoldást találjanak a kialakult helyzetre.