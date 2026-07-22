Franciaország betiltotta a közösségi média használatát a 15 éven aluli fiataloknak

Törvényben tiltotta meg a francia parlament a 15 év alatti fiataloknak a közösségi média használatát. A tinédzserek egészségének védelmét szolgáló intézkedés szeptemberben elsején lép életbe, ez Emmanuel Macron egyik régi ígérete, és kétszer ötéves mandátuma egyik legfőbb intézkedése. A törvény rendelkezik arról, hogy a platformoknak 2027. január 1-jéig a felhasználók életkorát hatékonyan ellenőrző rendszereket kell bevezetniük.

„Gyermekeink és tinédzsereink agya nem eladó. Gyermekeink és fiataljaink érzelmei sem eladók, és nem lehet őket manipulálni sem amerikai platformokkal, sem kínai algoritmusokkal.” - mondta Macron még év elején.

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A már meglévő felhasználóknak négy hónapja lesz majd az életkoruk igazolására, akik 15 évnél fiatalabbak, azoknak a fiókját le fogják tiltani. A YouTube-nak és a WhatsAppnak, életkorellenőrzést kell bevezetniük a közösségi hálózatokhoz hasonló funkcióikara (csatornák, hozzászólások), de a videók megtekintése vagy a személyes üzenetküldés nem tartozik a tilalom alá.

A jogszabály korábbi tervezetei olyan javaslatokat is tartalmaztak, amelyek megtiltották volna a közösségi médiát népszerűsítő, gyerekeket célzó reklámokat – beleértve az influenszerek hirdetéseit is –, valamint előírták volna, hogy a közösségimédia-platformok reklámjain a következő figyelmeztetés szerepeljen: „Veszélyes termékek 15 év alatti gyermekek számára.” Ezek a javaslatok azonban végül nem kerültek be az elfogadott törvénybe.

Ezzel párhuzamosan a kormány a mobiltelefonok használatának tilalmát az általános iskolák után a középiskolákra is kiterjesztette. A törvényjavaslat néhány kivételt is tesz a tilalom alól, például az online enciklopédiák vagy az oktatási célú digitális projektek számára.

Nem Franciaország az első ország, amely a közösségi média korlátozásával próbálkozik. Ausztrália a múlt év végén bevezette a közösségi média használatának tilalmát a 16 éven aluliak számára. A brit kormány a múlt hónapban jelentett be hasonló korlátozásokat, ezek várhatóan jövőre lépnek hatályba. Spanyolország, Görögország és Dánia szintén alsó korhatár bevezetését tervezi. (MTI, CNN)