Furcsa címre költöztette az egyik cégét Száraz István

Szinte a nyár kellős közepén döntött úgy Száraz István, akit Matolcsy Ádám barátjaként is emlegetnek, hogy az egyik cégét kiköltözteti az amúgy számos érdekeltségében álló cég székhelyéül szolgáló Lövőház utcai irodaházból. Erről a cégbíróságra beadott papírok alapján július 6-án született döntés, a Dry Holding Kft. új székhelye pedig ennek értelmében az V. kerületi Honvéd utca 8. szám 1. emelet 2. ajtó.
Egy másik dokumentum szerint az ingatlan székhelyként történő bejegyzése a tulajdonos jóváhagyásával történt, a használat jogcíme pedig székhelyszolgáltatás. Azonban nem ez az igazi érdekesség, hanem az, hogy a Honvéd utcai ingatlanba több mint 6000 cég van bejegyezve, többségük már megszűnt, rengeteg ellen felszámolási vagy kényszertörlési eljárás van folyamatban, és nagyon kevés a jelenleg is működő cégek száma. Vagyis a lakás nem más gyakorlatilag, mint egy cégtemető.
Ide költözött korábban Radics Bélának az a cége is, amely az alapítványa 40 milliós lopása miatt kerül hírbe. Ezen kívül több, a gázmaffiás ügyhöz kapcsolódó, „eldobható” céget is a Honvéd utcai lakásba költöztettek.
A Dry Holding költöztetésével kapcsolatban Száraz István az alábbit válaszolta a kérdéseimre:
„A cég jövőbeli működéséhez igazított racionalizálás részeként a bejegyzett székhelyét a korábbi címen nem kívánta fenntartani, azt az irodai székhely fenntartásával járó költségek és adminisztrációs terhek csökkentése és a jogszabályok maradéktalan betartása és az esetleges küldemények mindenkori azonnali kézbesíthetőségének biztosítása érdekében a székhelyszolgáltatásról szóló 7/2017. (VI. 1.) IM rendelet szabályai teljes betartásával székhelyszolgáltatóhoz helyezte át”.
A székhelyszolgáltató kiválasztása során a szolgáltató megbízhatóságát tartotta szem előtt, elvárása volt, hogy a cég ne legyen fent a feketelista.hu oldalon.
Azt Száraz István kérdésemre rögzítette, hogy „a Dry Holding Kft. működik és továbbra is működni fog, a cég megszüntetése fel sem merült.”
A Dry Holdingot 2017 augusztusában hozták létre, és egészen 2020 végéig más Dry-cégek leányaként működött, főtevékenysége ma már saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése. Jelenleg három leánycége van:
Friss fejlemény a céggel kapcsolatban, hogy idén április végén végrehajtást indított ellene a NAV Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának Követeléskezelési Osztálya. Az eljárást végül május végén megszüntették.
A cég egyébként a május végi határidő ellenére sem adta még mindig le a tavalyi évről szóló éves beszámolóját, így nem tudható, milyen anyagi helyzetben van aktuálisan a cég. Ami ismert: 2024-ben még 10 alkalmazottat foglalkoztatott, 1,5 milliárd forint értékelt képviseltek a tartós részesedések, kicsivel több mint 4 milliárd forint pihent a bankszámlán, és 6,6 milliárdos tartozása volt a cégnek, aminek döntő része rövid lejáratú kölcsön volt. Az akkori 90 millió forintos bevételből a végén 711 milliós veszteség jött össze.
Az adóhatóság legújabb listáján 15 olyan cég szerepel, ami legalább 100 milliós adótartozást halmozott fel az utóbbi negyedévben. Furcsa tulajdonosok, még furcsább lakcímek és székhelyek, költözködések, amelyek hátterében nagyszabású gázmaffia sejthető. Plusz csemege: egy őrző-védő cég, ami igazán NER-közelinek tűnik.
Egy lengyel külváros panelházában él az a Slawomir Hetzig, akinek 2023-ban alapított, százmilliós tőkéjű magyar cégétől 5,8 milliárdot követel a NAV. Az adóhivatal legújabb feketelistáján 19 cég szerepel összesen 16 milliárd forintnyi köztartozással.
A Tradíciókért Alapítvány 43 milliós támogatást kapott, de az állítólagos programjainak nem látni nyomát. Egy Radics-féle céggel is fura dolgok történtek.